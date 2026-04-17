ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

Συνεχίζουν τον αγώνα για σταθερή δουλειά με δικαιώματα

Με νέα κινητοποίηση χθες το μεσημέρι μπροστά στην πύλη των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη οι εργολαβικοί εργαζόμενοι έδωσαν συνέχεια στον αγώνα τους για δουλειά με δικαιώματα, έχοντας στο πλευρό τους και εργαζόμενους άλλων κλάδων.

Από τις 3 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στην πύλη και στην αλλαγή της βάρδιας μοίρασαν πλατιά την ανακοίνωση - κάλεσμα προς τους συναδέλφους τους του τακτικού προσωπικού στα ΕΛΠΕ για συντονισμό της δράσης τους. Παράλληλα έγραψαν πανό που τα ανάρτησαν σε διάφορα σημεία, και δήλωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν ανυποχώρητοι τον αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τους 37 εργολαβικούς εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο εργοστάσιο πολυπροπυλενίου και στη διακίνηση χημικών, με πολλούς από αυτούς να δουλεύουν εκεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ωστόσο, με την αλλαγή εργολάβου στη σύμβαση των απολογιστικών στα χημικά από 1η Απρίλη τούς ζητήθηκε να παραιτηθούν «οικειοθελώς» από τον προηγούμενο εργολάβο, ο οποίος δεν καταβάλλει τις αποζημιώσεις, θεωρώντας ότι τους έχει «μεταβιβάσει» στον επόμενο εργολάβο, και να προσληφθούν από τον νέο εργολάβο με νέες ατομικές συμβάσεις, χωρίς κατοχύρωση της προϋπηρεσίας και των δικαιωμάτων που έχουν κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν αυτό το αίσχος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν την απώλεια δικαιωμάτων και την παραπέρα υποβάθμιση της δουλειάς και της ζωής τους.

Οπως φαίνεται, με την ανοχή και στήριξη της διοίκησης των ΕΛΠΕ οι εργολάβοι εκβιάζουν τους εργαζόμενους να αποδεχτούν να χάσουν όσα έχουν χτίσει με τη δουλειά τους, για να συνεχίσουν να εργάζονται με χειρότερους όρους και χωρίς καμία διασφάλιση.

Στο κάλεσμά τους προς το τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ τονίζουν: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα σε εμάς δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις εργολαβίες. Αφορά συνολικά όλους τους εργαζόμενους. Οι εργολαβίες είναι εργαλείο για να χτυπηθούν συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα του τακτικού προσωπικού, που σήμερα καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οταν γίνεται αποδεκτό ότι ένα κομμάτι εργαζομένων μπορεί να χάνει με τέτοιο τρόπο κατοχυρωμένα δικαιώματα, ανοίγει ο δρόμος για συνολικότερη επιδείνωση, για όλους.

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι γίνεται συνειδητή προσπάθεια να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι σε πολλές ταχύτητες ώστε να σπάνε οι διεκδικήσεις και η ενότητά μας. Σε εργαζόμενους εργολαβιών και τακτικό προσωπικό, σε εξειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό, σε μηχανικούς και τεχνίτες.

Πιστεύουμε όμως ότι τώρα είναι η στιγμή να αποδείξουμε πως μπορούμε να ξεπερνάμε αυτά τα τεχνητά εμπόδια και να σταθούμε ενωμένοι. Αλλωστε, μαζί δουλεύουμε κάθε μέρα, τον ίδιο αέρα αναπνέουμε, τους ίδιους κινδύνους αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτόν τον λόγο σάς καλούμε να σταθείτε έμπρακτα στο πλευρό μας και να πιέσετε το Σωματείο σας, το ΠΣΕΕΠ, να αναλάβει πρωτοβουλίες συντονισμού με το δικό μας Σωματείο, το Κλαδικό Ενέργειας, ώστε να υπάρξει κοινή αγωνιστική απάντηση».

Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι απαιτούν ΕΛΠΕ και εργολάβοι να δώσουν λύση τώρα. Να μπουν όλοι στη δουλειά, με κατοχυρωμένα δικαιώματα και αυξήσεις. Να σταματήσει άμεσα η προσπάθεια αντικατάστασής τους με νέο προσωπικό. Να σταματήσουν οι εκβιασμοί και κάθε προσπάθεια απεργοσπασίας. Να κατοχυρωθούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο τακτικό προσωπικό των ΕΛΠΕ.