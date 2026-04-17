Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Οι διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων

Για την Ενέργεια: Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια. Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην Ενέργεια. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων εναντίον του φτηνού ρωσικού αερίου που έχουν οδηγήσει στο πανάκριβο LNG.

Για τη φορολογία: Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος

Απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων

Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και χρεών της περιόδου της πανδημίας.

Κατάργηση του φορολογικού νόμου 5073/23 της τεκμαρτής φορολόγησης. Την κρίση να πληρώσουν οι όμιλοι.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις που μετατρέπουν τη χώρα σε στόχο αντιποίνων. Να επιστρέψουν πίσω φρεγάτες, F-16 και πυροβολαρχίες Patriot.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ