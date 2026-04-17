ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή!

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Μέρα με τη μέρα εμπλουτίζεται ο αγωνιστικός προγραμματισμός των Συνδικάτων σε όλη τη χώρα για την οργάνωση της απεργιακής Πρωτομαγιάς.

«Καμιά θυσία για κέρδη και τους πολέμους τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» είναι το σύνθημα που συμπυκνώνει το περιεχόμενο της δράσης που ήδη ξεδιπλώνεται με συσκέψεις, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Ηδη τα σωματεία κυκλοφορούν τις αφίσες τους, στολίζουν τους χώρους δουλειάς, αναρτούν πανό, οργανώνοντας την πάλη και τη διεκδίκηση στους χώρους δουλειάς.

Παράλληλα, μακραίνει και η λίστα των απεργιακών συγκεντρώσεων που ανακοινώνονται από σωματεία σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Επίσης έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε: Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αίγιο, 10.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία. Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου. Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ. Εδεσσα, 10.30 π.μ., μικροί Καταρράκτες. Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων. Ζάκυνθο, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου. Ιθάκη, 10 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Κατερίνη, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου.

Περιοδείες από τα συνδικάτα στην Πάτρα

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας ρίχνονται τα σωματεία της Πάτρας, οργανώνοντας περιοδείες σε χώρους δουλειάς, ως εξής:

Σήμερα Παρασκευή: Το κλαδικό συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας σε καταστήματα στην Ελ. Βενιζέλου και Νότιο Διαμέρισμα Πάτρας. Το συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών στο Εμπορικό Κέντρο Περιβόλας.

Τη Δευτέρα 20 Απρίλη: Αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου στη φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ στις 11.30 π.μ. Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού σε ξενοδοχεία στο Ρίο και στην Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών σε εμπορικά καταστήματα του κέντρου της Πάτρας.

Την Τρίτη 21 Απρίλη: Το Συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών στις αποθήκες των «Lidl» στη ΒΙΠΕ Πάτρας.

Την Τετάρτη 22 Απρίλη: Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας σε καταστήματα του κέντρου της Πάτρας.

Από Τετάρτη 22 έως την Παρασκευή 24 Απρίλη το Συνδικάτο Ποτών - Τροφίμων Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας θα περιοδεύσει σε Μανωλάδα και Λάππα. Επίσης από Δευτέρα 27 έως και Τρίτη 28 Απρίλη σε συσκευαστήρια σε Δυτική Αχαΐα, Λάππα και Βουπράσιο.

Αλλες πρωτοβουλίες

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Κυριακή 19 Απρίλη θα προβάλει την ταινία «Ludlow, οι Ελληνες στους πολέμους του Ανθρακα», του Λεωνίδα Βαρδαρού, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του Στεκιού Νεολαίας.

Μπροστά στην απεργία ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας οργανώνει επίσκεψη - ξενάγηση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 19 Απρίλη, με συνάντηση στις 12 μ. έξω από το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Επιπλέον, καλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 29 Απρίλη με τίτλο «Σικάγο 1886 - Καισαριανή 1944 - Πρωτομαγιά 2026: Ενα κόκκινο νήμα συνδέει τους αγώνες του λαού μας, για να νικήσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και να ζήσουμε όπως μας αξίζει».

- Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη, στη Νάουσα, με αφορμή τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του ΕΚ Νάουσας Γιώργου Βουτυρά, στις 17 Απρίλη του 1946, από Χίτη παρακρατικό, άνθρωπο του βιομήχανου Λαναρά. Το Σάββατο 25 Απρίλη στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου στη Νάουσα. Την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 10 π.μ., θα πραγματοποιήσει ιστορικό περίπατο στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας της Νάουσας και στη συνέχεια ξενάγηση στο μουσείο βιομηχανικής κληρονομιάς.

Σύσκεψη στην Πτολεμαΐδα

Σε σύσκεψη προχωρούν το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) και το Συνδικάτο Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών Περιοχής Εορδαίας (ΣΕΥΠΕ) την Τετάρτη 22 Απρίλη στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, απευθύνοντας μαζικό κάλεσμα για συντονισμό σε αντιπολεμική δράση.