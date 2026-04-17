ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου

Από το Χαϊδάρι στην Καισαριανή, στη μνήμη των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της 1ης Μάη 1944

Για 3η συνεχή χρονιά οργανώνεται φέτος, την Κυριακή 3 Μάη, από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή, στα βήματα των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944.

«Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», είναι το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του αγώνα της εργατικής τάξης, την αλύγιστη στάση των πρωτοπόρων αγωνιστών - κομμουνιστών απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα. «Ανθρωποι - Τιτάνες, που στο βλέμμα τους δεν διακρίνει κανείς φόβο, αλλά σιγουριά πως κάνουν το σωστό, γι' αυτό και περπατούσαν προς τον θάνατο τραγουδώντας και κρατώντας το κεφάλι τους ψηλά», σημειώνουν τα Εργατικά Κέντρα.

Από το Μπλοκ 15 η εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ακολουθώντας τα χνάρια των μελλοθάνατων που κρατούνταν στο Χαϊδάρι και από εκεί μεταφέρονταν με τα καμιόνια για την εκτέλεση στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.

Η διαδρομή καλύπτει μια απόσταση 14,1 χλμ. Θα υπάρχουν τρεις σταθμοί υδροληψίας και ιατρική κάλυψη με γιατρό και ασθενοφόρο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA.

Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.