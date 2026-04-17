Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
Νεαρός οικοδόμος έπεσε από ύψος δέκα μέτρων!

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε την Τετάρτη σε υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο στην περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο Κρήτης, όταν 20χρονος Σύρος εργάτης έπεσε από τη σκαλωσιά. Η πτώση έγινε μάλιστα από ύψος 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και στη γνάθο. Αμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό «ατύχημα» να διερευνώνται.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ