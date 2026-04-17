Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οταν απολύουν έναν, θα μας βρίσκουν όλους απέναντι

«Η εθνική ομοψυχία του κεφαλαίου βγάζει μάτι!»: Με αυτά τα λόγια περιέγραψε η Μαρία Κολλιού, εργαζόμενη στα KFC, πώς βίωσε η ίδια μία ακόμα απόλυση από τον κολοσσό, η οποία έγινε την 25η Μαρτίου.

Και, μεταφέροντας εικόνα από τη δράση που αναπτύχθηκε, σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν θεατές, αντέδρασαν απέναντι στην εργοδοσία, προκαλώντας σαστιμάρα στα τσιράκια της.

Μάλιστα, σε συνέχεια της ...ομοψυχίας απολύθηκε και η ίδια η Μαρία Κολλιού, μάνα - μονογονέας και μέλος του κλαδικού Συνδικάτου, που πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις ενάντια στην πρώτη απόλυση.

Οπως είπε, με την άμεση παρέμβαση του Συνδικάτου Επισιτισμού και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών, Συλλόγους Γονέων και σωματεία εκπαιδευτικών έγινε ξεκάθαρο στην εργοδοσία ότι τα δικαιώματα των εργατριών μανάδων δεν παζαρεύονται. Ετσι, για πρώτη φορά η εργοδοσία έκλεισε το κατάστημα για να αποφύγει την κατακραυγή, την ίδια στιγμή που καλούσαν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη με υπερωρίες, γιατί αποδείχθηκε ότι το κόστος της οργάνωσης και της συνειδητοποίησης των εργαζομένων είναι μεγαλύτερο.

«Οταν απολύουν έναν θα μας βρίσκουν όλους μπροστά τους», τόνισε και ανέδειξε ιδιαίτερα το χρέος που έχουν οι εργαζόμενες μανάδες απέναντι στα παιδιά τους.

    

