Οι βρωμοδουλειές των εργατοπατέρων σε αριθμούς που ... εντυπωσιάζουν

Στις 16 με 19 Απρίλη θα πραγματοποιηθεί σε ένα υπερπολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο του Ηρακλείου Κρήτης το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Σπαταλώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα χρήματα των εργαζομένων, η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και πιο συγκεκριμένα οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μακριά από τους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους, για το πώς θα επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες των εξοντωτικών συνθηκών δουλειάς, των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας, που επιδεινώνονται συνεχώς από την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Παρά το γεγονός ότι έχει έρθει στην επιφάνεια το σκάνδαλο με το φαγοπότι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είχαν στήσει οι εργατοπατέρες στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και σε διάφορα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, δεν ιδρώνει το αυτί τους με τίποτα. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα μιας έστω πιο σεμνής συνεδριακής διαδικασίας. Αλλωστε, νιώθουν ότι δεν έχουν να δώσουν και λογαριασμό στους εργαζόμενους, γι' αυτό και κανένας από τους εκπροσώπους όλων αυτών των παρατάξεων στη ΓΣΕΕ δεν απάντησε θετικά στο αίτημα των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ να γίνει συζήτηση στη διοίκηση για τους οικονομικούς απολογισμούς του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Νιώθουν πολύ ισχυρές της πλάτες της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Αλλωστε, με τις υπογραφές των υπουργών Εργασίας μοιράζονται τα εκατομμύρια εδώ και τόσα χρόνια. Με το αζημίωτο λοιπόν κάνουν τη δουλειά, βάζοντας με τη σειρά τους πλάτη να περάσει πλειάδα αντεργατικών μέτρων, με κυριότερα την κατάργηση του 8ώρου και την παράδοση των Συλλογικών Συμβάσεων στο κράτος και στην εργοδοσία.





Μέσα από το μεγάλο φαγοπότι των ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων ήρθε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά ο μηχανισμός αναπαραγωγής νόθων αντιπροσώπων μέσα από σωματεία - «μαϊμούδες», που αξιοποιούνται για να είναι βιδωμένη στην καρέκλα της ηγεσίας της ΓΣΕΕ η ομάδα των συγκεκριμένων εργατοπατέρων. Πρόκειται για έναν μηχανισμό τον οποίο εδώ και χρόνια έχει αναδείξει και καταγγείλει το ΠΑΜΕ, και τώρα δικαιώνεται από τις ίδιες τις εξελίξεις, όταν ορισμένοι παπαγάλοι μιλούσαν για «ομάδες τραμπούκων που διαλύουν συνέδρια», μόνο και μόνο για να καλύψουν τις πομπές τους.

Αυτόν τον μηχανισμό αξιοποιούν μέχρι και σήμερα, με απόλυτη γνώση και σε συντονισμό με όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και την εργοδοσία. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα από τα Εργατικά Κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα και σε ορισμένες άλλες περιοχές, που ενώ μέσα στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, της πανδημίας, των μεγάλων αντεργατικών νόμων και ανατροπών η ύπαρξή τους αγνοείται, εμφανίζουν δεκάδες χιλιάδες ψηφίσαντες και εκλέγουν δεκάδες αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ. Δεν οργανώνουν κινητοποιήσεις, δεν έχουν επαφές με τους χώρους δουλειάς, δεν βγάζουν ανακοινώσεις. Είναι Εργατικά Κέντρα που τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας είναι ερμητικά κλειστά και ως διά μαγείας εμφανίζουν μια εκπληκτική συνδικαλιστική συσπείρωση, που όμοιά της δεν βρίσκεται πουθενά αλλού σε όλη τη χώρα.

Η μεγάλη συμβολή συγκεκριμένων Εργατικών Κέντρων στην ενίσχυση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού

Η εντυπωσιακή άνοδος συμμετοχής των εργαζομένων που εμφανίζουν τέτοια Εργατικά Κέντρα σε συγκεκριμένους νομούς, που είναι πρωταθλητές στην υλοποίηση προγραμμάτων ή που παρεμβαίνει με άμεσο τρόπο η εργοδοσία, είναι αποκαλυπτική. Η σύγκριση γίνεται με τα στοιχεία του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ το 2013, δηλαδή πριν εκφραστούν στη δύναμη των συνδικάτων οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης όπως εμφανίστηκαν την επόμενη τριετία, 2013 - 2016.

Τι να πρωτοδεί κανείς. Το ΕΚ Φθιώτιδας, που εδώ και 38 μήνες που οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ δίνουν έναν τεράστιο αγώνα είναι εξαφανισμένο, πρόκειται για «συνδικάτο - φάντασμα», αλλά εμφανίζει αύξηση ψηφισάντων 75%! Πρόκειται για το ΕΚ που ο ΣΔΟΕ τού καταλόγισε πρόστιμο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για διασπάθιση χρηματοδοτήσεων από αντίστοιχα προγράμματα το 2016, και οι εργατοπατέρες άλλαξαν ΑΦΜ και άνοιξαν νέο «μαγαζί» για να συνεχίσουν τις μπίζνες. Η πρόεδρος του ΕΚ είναι παρεμπιπτόντως και εργαζόμενη στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Το ΕΚ Ρόδου παρουσιάζει αύξηση ψηφισάντων 113% μέσα από την «απογείωση» της συμμετοχής στο σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων του νησιού. Προφανώς αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό το σωματείο υπέγραψε τοπική Συλλογική Σύμβαση στα ξενοδοχεία για δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, ξεπερνώντας και τους ίδιους τους νόμους της ΝΔ. «Μέλι στάζει» η υπουργός Εργασίας Κεραμέως για το συγκεκριμένο σωματείο.

Το ΕΚ Χαλκιδικής παρουσιάζει αύξηση ψηφισάντων 527%. Τι κι αν οι εργαζόμενοι στα Μεταλλεία Χαλκιδικής έδωσαν έναν τιτάνιο αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και το ΕΚ έλαμψε διά της απουσίας του; Ομως εμφανίζει μια τεράστια αύξηση ψηφισάντων, που προφανώς είναι αποτέλεσμα της ...τεράστιας πείρας του προέδρου του ΕΚ, ο οποίος είναι και τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερος σε ηλικία από τον συνταξιούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ!

Κατάκτηση συνδικαλιστικής πυκνότητας που πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια

Σε ορισμένους νομούς όπου η ανεργία είναι μεγάλη, όπως στη Δυτική Μακεδονία και στην Ημαθία, όπου η παραγωγή (π.χ. της Ενέργειας, η αγροτική παραγωγή κ.λπ.) έχει χτυπηθεί από την αντεργατική πολιτική και όπου τα σεμινάρια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα διαδέχονται το ένα το άλλο, κατά έναν περίεργο τρόπο εμφανίζεται μια συνδικαλιστική πυκνότητα που διεκδικεί παγκόσμιες πρωτιές. Η σύγκριση γίνεται με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» του 2024 και τους ψηφίσαντες για αντιπροσώπους για τη διοίκηση των συγκεκριμένων Εργατικών Κέντρων στις τελευταίες τους αρχαιρεσίες.

Για να υπάρχει στοιχείο σύγκρισης, οι ψηφίσαντες στα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα για αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ μετά «βίας και νοθείας» φτάνουν το 13% των εργαζομένων, ενώ στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πειραιάς, Πάτρα) κυμαίνεται από 10% έως 13%.

ΕΚ Βέροιας... Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά

Πρόκειται για το Εργατικό Κέντρο που ενώ στις συγκεντρώσεις του δεν συμμετέχουν ούτε τα μέλη της διοίκησής του, η συνδικαλιστική συνείδηση των εργαζομένων εμφανίζει μεγάλο βαθμό ωριμότητας, τέτοιον που όλα τα μέλη των σωματείων είναι οικονομικά εντάξει και ψηφίζουν καθολικά! Θαυμάστε:

- Σωματείο Ψύξης και Διαλογής Κονσερβοποιίας «Ο Αγώνας»: Εγγεγραμμένοι 3.642, οικονομικά εντάξει 3.642, ψηφίσαντες 3.642.

- Σωματείο Εργατών Υπαίθρου ν. Ημαθίας: Εγγεγραμμένοι 1.723, οικονομικά εντάξει 1.723, ψηφίσαντες 1.704.

- Σωματείο Εργαζομένων Καθαριότητας: Εγγεγραμμένοι 144, οικονομικά εντάξει 144, ψηφίσαντες 144.

- Σύνδεσμος Υπαλλήλων Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων: Εγγεγραμμένοι 171, οικονομικά εντάξει 171, ψηφίσαντες 171.

- Σωματείο Φυλάκων Ημαθίας - Πέλλας: Εγγεγραμμένοι 417, οικονομικά εντάξει 417, ψηφίσαντες 416.

- Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Ημαθίας: Εγγεγραμμένοι 396, οικονομικά εντάξει 396, ψηφίσαντες 396.

- Σωματείο Εργατοτεχνιτών Μετάλλου ν. Ημαθίας: Εγγεγραμμένοι 174, οικονομικά εντάξει 174, ψηφίσαντες 174.

Με τέτοια επιτυχία, σίγουρα δεν είναι τυχαίο που ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ, που είναι το στήριγμα του ΕΚ Βέροιας, αποφάσισε κι αυτός - παρότι θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2025 - να μείνει για άλλα τρία χρόνια στη «δουλειά».

Δικηγόρος ...σούπερμαν

Τι να σκεφτεί κανείς βέβαια και για ορισμένους δικηγόρους που δίνουν ...ρέστα στη «νομιμοποίηση» όλων αυτών των διαδικασιών. Ετσι, υπήρξε συγκεκριμένος δικηγόρος στο ΕΚ Εδεσσας - Αλμωπίας ο οποίος έχει κάνει τις αρχαιρεσίες του ίδιου του Εργατικού Κέντρου αλλά και τις αρχαιρεσίες σε 20 πρωτοβάθμια σωματεία. Μάλιστα σε δύο από αυτά, στο σωματείο εργαζομένων του εργοστασίου Β.Ε. ΕΛΣΑ VOGEL - NOOT AE και στο σωματείο εργατών/τριών επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων σε διαλογητήρια κονσερβοποιία «Η ΑΨΑΛΟΣ», έκανε ταυτόχρονα εκλογές την ίδια μέρα, στις 4/12/2022!

Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, την αξιοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων και την παρέμβαση της εργοδοσίας στην αναπαραγωγή της εργατικής αριστοκρατίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ. Μιας ομάδας συνδικαλιστών ξεκομμένων από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, που τους κρατάνε η κυβέρνηση και η εργοδοσία στις θέσεις τους για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της χειραγώγησης και της ενσωμάτωσης στην αντεργατική πολιτική του κεφαλαίου.

Γι' αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα η μαζικοποίηση των συνδικάτων και η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στα συνδικάτα, ώστε να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική, να δυναμώσουν οι αγώνες ενάντια στον πόλεμο και στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και το βήμα μπορεί να γίνει και στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, από πολλούς αντιπροσώπους που δεν συμβιβάζονται με τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, με την υπερψήφιση του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ.

Ν.