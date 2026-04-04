Οι εκατοντάδες αποφάσεις σωματείων που δίνουν αγωνιστικό «παρών»

Εργατικά Κέντρα

Ομοσπονδίες

Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Β. Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κέρκυρας, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λαυρίου - Ανατ. Αττικής, Λέσβου, Λευκάδας, Λιβαδειάς, Πάτρας, Πειραιά, Σαλαμίνας, Σάμου, Τρικάλων, Φωκίδας.

Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Λογιστών, Τροφίμων - Ποτών, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ειδικής Αγωγής, Φαρμάκου, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εμφιαλωμένων Ποτών, Τύπου - Χάρτου, Υπ. Γεωργίας, Μεταλλωρύχων, Απόστρατων Στρατιωτικών, Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος, Συνταξιούχων ΙΚΑ & ΕΤΜ, Προσωπικού ΕΚΑΒ, Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας.

Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ

Λήμνου, Πρέβεζας, Γρεβενών, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λευκάδας, Χίου, Κέρκυρας, Σάμου, Ευρυτανίας.

Πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού τομέα

- Τηλεπικοινωνιών: «Cosmote» - «E-value», Τηλ/νιών Αχαΐας «Η Ενότητα», MITEL NETWORKS, «ΝΟΚΙΑ», «Openbet», ΣΕΤΗΠ Ν. Θεσσαλονίκης, BETA CAE SYSTEM, «Teleperformance», «Webhelp», ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής, «Netcompany - Intrasoft», Cosmote Technical Services (ΠΤ Δωδεκανήσου), Vodafone - 360 Connect και Λοιπές Θυγατρικές, NOVA, Ε-ΝΕΤ (Θεσ/νίκη).

- Καλλιτέχνες: Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Μουσικών Δυτικής Ελλάδας, Μουσικών Ν. Ιωαννίνων «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ», Εκτελεστών Μουσικών Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, Οπτικοακουστικού Τομέα «Η Κλακέτα», Θέαμα Ακρόαμα - Πολιτισμού Περιφέρειας Αττικής, Νέων Επαγγελματιών Μουσικών Λαμίας «Ο Αθανάσιος Διάκος», Ελλήνων Τραγουδιστών, Ελλήνων Ηθοποιών.

- Χημική Βιομηχανία: Ελαιουργοσαπωνοποιών & Χημικής Βιομηχανίας Ν. Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, Χημικής Βιομηχανίας Βοιωτίας «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», «ΑΠΚΟ - ΜΟΡΝΟΣ».

- Ιδιωτική Eκπαίδευση: «Ο ΒΥΡΩΝΑΣ», Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμοί Αθηνών - Πειραιώς - Προαστίων, Φροντιστηρίων Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αχαΐας, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αιτωλοακαρνανίας, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Θεσσαλίας, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζαντζάκη», Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θράκης.

- Κατασκευές: Ναυπηγοξυλουργών Πειραιά, κλαδικά Οικοδόμων πόλεων/νομών: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ρεθύμνου, Ν. Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Καρλοβασίου, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Πάτρας, Ζακύνθου, Περιφέρειας και Γρεβενών, Τρικάλων, Αργοστολίου, Κέρκυρας, Σκοπέλου, Λαυρεωτικής, Λιβαδειάς, Καρδίτσας, Αρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Χανίων, Καλύμνου, Αιγίου, Λήμνου, Ηρακλείου, Λάρισας, Λέσβου, Θεσπρωτίας, Φαρσάλων, Χαλκιδικής «Ο Αγιος Αθανάσιος», Λευκάδας, Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, Ικαρίας - Φούρνων, Φωκίδας, Ιστιαίας Αιδηψού, Ελασσόνας «Ο Αγιος Δημήτριος», Επαρχίας Θήβας, Εδεσσας «Ο Αγ. Θωμάς», Ν. Κοζάνης, Μεγάρων & Πέριξ Δήμων, Πρέβεζας, Νάουσας. Ηλεκτρολόγων Αττικής, Εργοταξίου Ελληνικού, Κατασκευής ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Αρχαιολογίας Αρτας, Εγνατίας Οδού ΑΕ, Σαμαράς (Θεσσαλονίκη), Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ξύλου Κ.Μακεδονίας, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Β. Ελλάδας, Κατεργασίας Ξύλου Αττικής, Μηχανοξυλουργών - Επιπλοποιών κατεργασίας Ξύλου Λάρισας, Εκσκαπτικών Κέρκυρας, Χειριστών Εκσκαπτικών - Ανυψωτικών Ανατολικού Αιγαίου. Ρητινεργατών - Δασεργατών Εύβοιας, Ηλεκτροτεχνιτών Λαυρίου, Χειριστών Εβρου, Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, Μισθωτών Τεχνικών (Παράρτημα Ηρακλείου), Μισθωτών Τεχνικών (Παράρτημα Πάτρας), Μισθωτών Τεχνικών (Παράρτημα Θεσσαλίας), Ηλεκτρισμού Αιτωλοακαρνανίας.

- Ναυτεργάτες - Λιμενεργάτες: ΕΝΕΔΕΠ (COSCO), ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), Φορτοεκφορτωτών Ζακύνθου.

- Μεταφορές: «Hellenic Train», Προσωπικού Ελξης, Μετρό Θεσσαλονίκης, Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, Οδηγών Αττικής - Βοιωτίας - Αργοσαρωνικού, ΟΣΕ Παραρτήματος ΣΠΑΠ, ΚΤΕΛ Αχαΐας Α.Ε., Οδηγών Φορτηγών Τρικάλων, ΚΤΕΛ και Οδηγών Ν. Ζακύνθου, Οδηγών Πρέβεζας, Οδηγών Τουρ. Λεωφ. Κω, Οδηγών Λάρισας.

- Ιδιωτική Υγεία - Πρόνοια - Ειδική Αγωγή: Ιδιωτικών Κλινικών Λάρισας, Ιδιωτικής Υγείας Αχαΐας, Ειδικής Αγωγής Κ. Μακεδονίας, Ιδιωτικής Υγείας Κέρκυρας, Ιδιωτικής Υγείας Ιωαννίνων, Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Ειδικής Αγωγής Αττικής, Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας Εύβοιας, Ασύλου Ανιάτων Πατρών «Η Αγία Ευφροσύνη», Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Αττικής, Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσ/νίκης.

- Επισιτισμός - Τουρισμός: Κλαδικά Συνδικάτα Αττικής, «Τάλως» ΕΤΞ - ΣΕ Λασιθίου, Αχαΐας, Ν. Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκιδικής, Λήμνου, Κέρκυρας, Καβάλας και Θάσου, Κω, Κάστρου Κυλλήνης, Ν. Λάρισας, Ν. Θεσπρωτίας, Επαρχίας Θήρας, Ιωαννίνων, Ν. Ημαθίας, Σάμου, Αρτας, Ικαρίας - Φούρνων, Λευκάδας, Λέσβου, Μεσσηνίας. Τουριστικών Επαγγελμάτων Ν. Εβρου, Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς Ιθάκης, Εστιατορίων - Μαγείρων Χανίων. Επιχειρησιακά ξενοδοχείων: «Atlantica Grand Mediterraneo», «Bolentaco Limited», IKOS DASSIA, La Grotta Verde Αγιος Γόρδιος, «Pelekas Monastery», Louis «Ο Ποπολάρος», Louis «Νίκος Λέισος», «Sunshine Corfu Hotel & Spa», «Sandy Beach», «Novotel», «Lycabettus», «Royal Olympic», «Athens Marriott», Athenaeum Intercontinental, Zafolia, Stanley, Crown Plaza, Μεγάλη Βρετανία, ΜΕΤ, Sofitel Athens. McDonalds Ν. Αττικής, ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ Ν. Αττικής, Καζίνο - Τελεφερικ - Ξενοδοχείου Πάρνηδας, Miramare (Ρόδος).

- Ενέργεια: Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - Κορίνθου, κλαδικό Δυτικής Μακεδονίας, κλαδικό Κ. Μακεδονίας, Εργαζομένων Ενέργειας Αχαΐας - Ηλείας - Φωκίδας, Τομέα Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ, Τεχνικών ΔΕΗ Σάμου - Ικαρίας, ΑΗΣ Λαυρίου - Κερατέας.

- Εμπόριο - Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Εορδαίας, Καρδίτσας, Ηρακλείου, Αχαΐας, Ξάνθης, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Ν. Κιλκίς, Ν. Ηλείας, Αρτας.

Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Αθήνας, Μεσσηνίας, Ν. Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πρεβέζης, Ημαθίας, Ν. Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Τρικάλων, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Δράμας, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κω, Κομοτηνής, Λέσβου, Ρόδου, Αγρινίου, Καλαμάτας, Ν. Λασιθίου, Λιβαδειάς, Ιστιαίας, Πιερίας, Σάμου, Θεσπρωτίας, Αμαλιάδας, Φωκίδας, Χαλκίδας, Ν. Κυκλάδων.

Σωματεία: Εμποροϋπαλλήλων & Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Δυτικής Αττικής, Αν. Αττικής, Πειραιά, Αλεξανδρούπολης - Φερών - Σουφλίου «Η Ενότητα», Ιστιαίας - Αιδηψού, Λευκάδας, Ν. Χανίων, Φλώρινας, Λέρου, Ν. Λάρισας, Γρεβενών, Χίου.

Επιχειρησιακά: Εργαζομένων «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» Ν. Αχαΐας, NOTOS Θεσσαλονίκης, Υπαλλήλων Ασφαλείας Αττικής, PRAKTIKER HELLAS, Σκλαβενίτη Β. Ελλάδας, Παράρτημα Ημαθίας Σωματείου Σκλαβενίτη Βορείου Ελλάδος, Μασούτη Β. Ελλάδας, Συμβολαιογραφείων Ν. Θεσσαλονίκης και Δ. Μακεδονίας, Εργοστασίου Απορριμμάτων Τριανταφυλλιάς - Ηλείας, The Mart Ηρακλείου, ICAP Outsourcing Solutions ΑΕ.

- Καθαρίστριες: Καθαριστριών Καθαριστών Αττικής & Περιχώρων, Καθαριστών/τριών Πειραιά & Νήσων, Εργαζομένων στη Σχολική Καθαριότητα «Τα καθαρά γάντια», Ν. Λάρισας, Ιωαννίνων «Η ΕΝΩΣΗ», Ν. Μαγνησίας, Εργαζομένων στην Καθαριότητα - Φύλαξη Κ. Μακεδονίας.

- Τρόφιμα - Ποτά: Κλαδικά Συνδικάτα Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών: Ν. Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Μεσσηνίας, Αργολίδας - Κορινθίας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Αχαΐας, Κ. Μακεδονίας, Ημαθίας - Πέλλας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τρικάλων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Ηρακλείου, Χανίων, Λάρισας, Αρτας -Πρέβεζας, Δυτικής Αχαΐας - Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Μαγνησίας και Β.Σποράδων. Επιχειρησιακά: ΔΕΛΤΑ Ν. Αττικής, Πτηνοτροφικών ΣΚΑΛΕΖΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ ΕΠΕ, ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης «ΣΙΝΔΟΣ», PHILOSOFISH, Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας, ΝΗ.ΣΕ.ΛΑΝ, HQF- Εύβοιας ΜΙΜΙΚΟΣ, Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Χανίων, Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων, «AVRAMAR» Αιτωλοακαρνανίας Tasty-Pepsico, Ομίλου ΝΗΡΕΑΣ (AVRAMAR) Ν. Θεσπρωτίας, EMFI (πρώην ΕΒΓΑ), ΤΡΙΚΚΗ, ΧΗΤΟΣ, Mondelez, Medfrigo, Arivia (Δράμα), ΔΕΛΤΑ Φθιώτιδας, ΚΑΝΑΚΙ, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (Αθήνα).

- Εμφιαλωμένα Ποτά: Εργατοϋπαλλήλων και Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος, Πωλητών Οδηγών - Βοηθών Β. Ελλάδας, Μαλαματίνα, ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 3Ε Θεσσαλονίκης, Εργοστασίων και Αμπελώνων Στενήμαχου Οινοποιίας Μπουτάρη, Τσάνταλη, Σουρωτή.

- Φάρμακο: Κλαδικά Συνδικάτα: Αττικής - Πειραιά & Νήσων, Ηπείρου, Εύβοιας - Αυλώνας, Βοιωτίας, Πάτρας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κ. Μακεδονίας, Ν. Λάρισας, Βοηθών Φαρμακείου και Φαρμακοϋπαλλήλων Αρτας, Βοηθών Φαρμακείου και Φαρμακοϋπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας, Συν/σμός Φαρμακοποιών Φαρμ/κών Συλλόγων Δ.Μακεδονίας. Επιχειρησιακά: Boehringer Ingelheim, Pfizer Hellas, Pharmathen (Ροδόπη), Ομίλου L'Οreal, Επιτροπή Εργαζομένων ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Συνεταιρισμού Κοζάνης, DEMO, ΒΙΟΣΕΡ, Τζόνσον.

- Νερό: Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Εργαζομένων ΔΕΥΑ: Ζακύνθου, Μεσσηνίας, Λαμίας, Πατρών, Κιάτου.

- Τύπου - Χάρτου: Κλαδικά: Ν. Αχαΐας, Ν. Φθιώτιδας, Κ. Μακεδονίας. Εργοστασίου «EL-PACK», DSSMITH Κορίνθου, UNIPAK HELLAS (πρώην ΠΑΚΟ) Φθιώτιδας, Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών.

- Μέταλλο: ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, εργαζομένων ΚΑΥΚΑ. Μεταλλωρύχων Χαλκιδικής. Κλαδικά: Αττικής, Μαγνησίας «Μ. Παπαρήγας», Εύβοιας, Βοιωτίας, Κ.Μακεδονίας, Αγρινίου, Ν. Λάρισας, Πάτρας «Η ΕΝΩΣΗ», Ν. Κιλκίς, Σερρών, Φθιώτιδας.

- Χρηματοπιστωτικό: Κλαδικά Σωματεία: Αττικής, Χανίων. Εργαζομένων ΝΕΧΙ (πρώην First Data), ΝΤ Πέλλας Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας, ΜΕΛΛΟΝ, Συνετ/κής Τράπεζας Καρδίτσας.

- Ταχυδρομεία - Ταχυμεταφορές: Κλαδικό Αττικής ΣΕΤΤΑ, Πανελλαδικό Speedex, ACS Courier, Skroutz Last Mile, Wolt Ν. Αττικής. Διανομέων - Ντελιβεράδων: Ν. Αχαΐας, Βόλου, Πρέβεζας, «E-food» Θεσσαλονίκης, «Wolt» Θεσσαλονίκης, «E-food» Λάρισας.

- Λογιστές: Σύλλογοι/Ενώσεις: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Τρικάλων, Αρτας, Λάρισας. Σωματείο ΣΟΛ, Deloitte Θεσσαλονίκης.

- Κλωστοϋφαντουργοί: Κλαδικά: Αττικής, Ν. Λάρισας, Ν. Καστοριάς, Σιάτιστας, Νηματουργείων Βαρβαρέσου.

- Αλλα: Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΠΕ Σερρών, Εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής, Προπονητών και Γυμναστών Ν. Θεσσαλονίκης, Γυμναστών Προπονητών Ν. Αττικής, Μισθωτών Δικηγόρων Κ. Μακεδονίας, Εργαζομένων ΣΕΦ, Εργαζομένων ΟΑΚΑ, «Βοήθεια στο Σπίτι» Ν.Αττικής, Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού.

Πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου τομέα

- ΟΤΑ: Σωματεία Εργαζομένων σε δήμους: Επαρχίας Θήρας, Ικαρίας και Φούρνων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ν. Θεσσαλονίκης, Λευκάδας, Περάματος, Πρέβεζας, Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Πειραιά, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Βριλησσίων, Καισαριανής, Γαλατσίου, Δήμου Κορυδαλλού, Πάτρας, Αγίας Παρασκευής, Ηλιούπολης, Ζακύνθου, Λήμνου, Ελευσίνας - Ασπροπύργου - Μάνδρας, Νισύρου, Σουφλίου, Πετρούπολης, Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας - Ζαχάρως, Γρεβενών, Λυκόβρυσης - Πεύκης. ΟΤΑ Αττικής, ΟΤΑ Θεσπρωτίας. Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ, Πανελλήνιο Σωματείο Κέντρων Κοινότητας, Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων και Λοιπών Εργατοϋπαλλήλων Πατρέων, Οδηγών Χειριστών Δ. Πατρέων, Καθαριότητας Δήμου Πάτρας, Καθαριστριών Καθαριστών Δημοσίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.

- Σωματεία Νοσοκομείων - Δημόσιας Υγείας: Σύλλογοι - Σωματεία Νοσοκομείων: Αγίου Νικολάου Κρήτης, Ναυπλίου, ΜΕΤΑΞΑ, Νίκαιας, Θριάσιο, Βενιζέλειου, ΓΝ Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Λευκάδας, ΚΑΤ, Παπαγεωργίου Μακεδονίας, Πτολεμαΐδας (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ), Σάμου, Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας, ΓΝ Λιβαδειάς, Νοσοκόμων - Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης - Παράρτημα Πάτρας Νοσοκομείου Ρίου, ΓΝ «Ευαγγελισμού», Πρέβεζας, Δράμας, ΨΝΑ Δαφνί, Σπηλιοπούλειο, ΑΤΤΙΚΟΝ, Αιγίου, Μολάων, Παμμακάριστος, Θήβας, Χαλκίδας, Συγγρού, Ικαρίας, Αιγινίτειου, Αμφισσας, Θεαγένειου, Κω, Αγρινίου, Χίου, πρώην Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, Οφθαλμιατρείου Αθηνών.

Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ Ημαθίας, ΕΚΑΒ Χανίων, Νοσοκόμων Νοσηλευτριών Θεσσαλίας - Στερεάς.

- Ενώσεις - Σύλλογοι Νοσοκομειακών Γιατρών: Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ρεθύμνου, Λέρου, Πάτμου και Περιφερειακών Ιατρείων (ΕΙΘΕΛ), Πέλλας, Αιτωλοακαρνανίας, Λασιθίου, Σερρών, Καρδίτσας, Λάρισας, Πανεπιστ/κού Λάρισας, Ζακύνθου, Τρικάλων, Βοιωτίας.

- Δημόσια Εκπαίδευση: ΣΕΠΕ: Λήμνου «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ», «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ», Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», Ανατ. Αττικής «Ο Σωκράτης», Αν. Αττικής «Αλέξανδρος Δελμούζος», Γρεβενών, Πετρούπολης - Ιλίου - Καματερού «Δ. ΓΛΗΝΟΣ», Περάματος - Κερατσινίου «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ», Πρέβεζας, Σαλαμίνας, Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Φθιώτιδας, Α' Πέλλας, Ν. Ιωνίας - Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης, Δ' Θεσσαλονίκης, Ηλιούπολης, Σάμου, Ικαρίας - Φούρνων, Χίου «Ο Αδαμάντιος Κοραής», Κύμης - Αλιβερίου, Φωκίδας «Αλέξανδρος Δελμούζος», Σικυώνας Ξυλοκάστρου, Βέροιας, Λεχαινών, Χαϊδαρίου, Π. Φαλήρου, Θεσπρωτίας, «Αγίων Αναργύρων», Αργυρούπολης - Αλίμου - Ελληνικού «Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ», Κέρκυρας, Σπάρτης «Ο Πλήθων».

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής: Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής - Δυτ. Μακεδονίας, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας.

ΕΛΜΕ: Πειραιά, Β' Θεσσαλονίκης, Γ' Αθήνας, Εύβοιας, Εορδαίας, Β' Κυκλάδων Νάξου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λήμνου - Αγίου Ευστρατίου, Α' Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδας, Α' Πέλλας, Κέρκυρας, Β' Δωδεκανήσου, Ηλείας, Κέρκυρας, Β' Δωδεκανήσου, Ηλείας Ηπείρου.

- Υπουργεία: Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης, Δικαστικών Υπαλλήλων Ξάνθης, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, Εκτακτου προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Ανάπτυξης τ. Βιομηχανίας και Ενέργειας, Ανάπτυξης τ. Ερευνας και Τεχνολογίας, Εφοριακών Υπαλλήλων ΔΟΥ Ν. Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας, Πολιτικής Προστασίας (Συμβασιούχοι ΓΓ Πολιτικής Προστασίας), Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού, Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας, Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου, Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ΚΥ Υπ. Παιδείας, Υπ. Γεωργίας Αττικής, Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

- Πανεπιστήμια - Ερευνα: Σύλλογοι Διοικητικού Προσωπικού: ΑΠΘ, ΓΠΑ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Θράκης, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύλλογοι Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών - Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων: Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης. Εργαζομένων στο Ερευν. Κέντρο «Αθήνα».

- Περιφέρεια - Αποκεντρωμένη: Σύλλογοι Περιφερειών: Αττικής, Αχαΐας, Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης - Ιονίων, ΠΕ Αρκαδίας, Σάμου & Ικαρίας, Κέρκυρας Περιφ. Ιωνίων, Λακωνίας, ΠΕ Ευρυτανίας. Σύλλογοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Αττικής, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιονίου, Αιγαίου.

Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΝΑΤ - ΔΕΗ

Θεσσαλονίκης, Λήμνου, Καρλοβάσου, Αχαΐας, Σερρών, Αιγίου, Ζακύνθου, Λασιθίου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λάρισας, Κοζάνης, Καβάλας, Σάμου, Εορδαίας, Ν. Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Χανίων, Ηρακλείου, Αθήνας, Ν. Ιωνίας, Ιλίου, Ηλιούπολης, Αιγάλεω, Βύρωνα, Καισαριανής, Περιστέρι, Πειραιά, Νίκαιας, Καλλιθέας, Ασπροπύργου, Γλυφάδας, Ν. Φιλαδέλφειας, Α. Λιοσίων, Αγ. Δημητρίου, Λούτσας, Ελευσίνας, Ζωγράφου, Μαρουσίου, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Μενιδίου, Ωρωπού, Πύργου, Αμαλιάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Εβρου, Πτολεμαΐδας, Βέροιας, Πέλλας, Κω, Μεσσηνίας, Τρικάλων, Λέσβου, Πάρου. Δημοσίου Ν. Αχαΐας, ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, Δημοσίου Καβάλας, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΣΑ) Ν. Πρέβεζας, ΕΦΚΑ Λακωνίας, Παλλεσβιακή ΕΦΚΑ, ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ, Πολιτικών Δ.Υπαλλήλων Αθήνας - ΕΦΚΑ Δημοσίου, Δημοσίου Πάτρας, Δημοσίου Αν.Αττικής «Γρ.Λαμπράκης», Πολιτικών Συνταξιούχων Δυτ. Αττικής, Δημοσίου Πειραιά, Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων Καλλιθέας, Πανελλήνιος Πρώην ΔΕΚΟ Τραπεζών, ΗΛΠΑΠ, Σαλαμίνας.

* * *

Αποφάσεις έχουν πάρει ακόμα Σπουδαστικοί Σύλλογοι και Ενώσεις Αποστράτων Στρατιωτικών, και συγκεκριμένα:

Σύλλογοι Σπουδαστών: Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής, Ιδιωτικών Σχολών Αττικής, Δημοσίων ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Δημοσίων ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Σχολών Αθήνας, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, ΣΑΕΚ Ηρακλείου Κρήτης.

Επίσης η Ομοσπονδία με τις Ενώσεις Απόστρατων Στρατιωτικών: Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών, Ενωση Απόστρατων Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, Ενωση Απόστρατων Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενωση Απόστρατων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΕΝΑΣΠΕΧ), Ανεξάρτητη Ενωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).