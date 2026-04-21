Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΝΔΙΑ
Εκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Σε 25 είχε σκαρφαλώσει χτες το απόγευμα ο τραγικός απολογισμός από έκρηξη που έγινε το βράδυ της Κυριακής στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Vanaja Fireworks Industry στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν εργάτριες, υπολογίζεται ότι περίπου 50 άτομα βρίσκονταν μέσα στη μονάδα τη στιγμή της έκρηξης, ενώ εκπρόσωπος των αρχών ανέφερε ότι κανονικά το εργοστάσιο έπρεπε να είναι κλειστό εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 25 άτομα εργάζονταν στο μπροστινό τμήμα του εργοστασίου όταν ξέσπασε πυρκαγιά μετά την έκρηξη, ενώ νέα, δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε αργότερα, όταν τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν τουλάχιστον τρεις χώροι του εργοστασίου και ορισμένα τμήματά του καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 13.

Τα αίτια της έκρηξης δεν είχαν γίνει γνωστά έως χτες, αλλά κατατέθηκαν καταγγελίες εναντίον του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και του εργοδηγού για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

    

Διαβάστε σήμερα...
Κορυφώνονται οι εκβιασμοί των Αμερικανών για επιβολή των σχεδίων τους στην περιοχή
 Ενεργειακή φτώχεια για τα λαϊκά στρώματα, υπερκέρδη για τους ομίλους
 Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής στο Ορμούζ
 Πρώτο και αυτοδύναμο το νέο κόμμα του Ράντεφ
 Να σταματήσει κάθε απαγόρευση και δίωξη των Πολωνών κομμουνιστών
Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κατεδαφίζει ολόκληρα χωριά στον νότο
Σύνοδος - ευχολόγιο στις Βρυξέλλες για λύση δύο κρατών
Συμφωνία - ορόσημο για την πώληση ιαπωνικών πολεμικών πλοίων
Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας
 Φιέστα νεκρανάστασης της σοσιαλδημοκρατίας
 Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
 Περιστατικά με ένοπλους σε Βόρεια Καρολίνα και Λουιζιάνα
 Νέο πολύνεκρο πλήγμα από τις ΗΠΑ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
