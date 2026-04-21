ΙΝΔΙΑ

Εκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Σε 25 είχε σκαρφαλώσει χτες το απόγευμα ο τραγικός απολογισμός από έκρηξη που έγινε το βράδυ της Κυριακής στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Vanaja Fireworks Industry στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν εργάτριες, υπολογίζεται ότι περίπου 50 άτομα βρίσκονταν μέσα στη μονάδα τη στιγμή της έκρηξης, ενώ εκπρόσωπος των αρχών ανέφερε ότι κανονικά το εργοστάσιο έπρεπε να είναι κλειστό εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 25 άτομα εργάζονταν στο μπροστινό τμήμα του εργοστασίου όταν ξέσπασε πυρκαγιά μετά την έκρηξη, ενώ νέα, δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε αργότερα, όταν τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν επιζώντες. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν τουλάχιστον τρεις χώροι του εργοστασίου και ορισμένα τμήματά του καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 13.

Τα αίτια της έκρηξης δεν είχαν γίνει γνωστά έως χτες, αλλά κατατέθηκαν καταγγελίες εναντίον του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και του εργοδηγού για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας.