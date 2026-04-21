Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Να σταματήσει κάθε απαγόρευση και δίωξη των Πολωνών κομμουνιστών

Το ΚΚ Πολωνίας συνεχίζει με την πάλη του να βάζει εμπόδια στις μεθοδεύσεις απαγόρευσής του από το αστικό κράτος της Πολωνίας.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του, ζητώντας να σταματήσει κάθε δίωξη εναντίον των κομμουνιστών. Συγκεκριμένα, τονίζει:

«Σε όλα τα επίπεδα το ΚΚ Πολωνίας συνεχίζει την πάλη του, με τη σημαντική στήριξη και αλληλεγγύη από δεκάδες Κομμουνιστικά Κόμματα σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να πέσει στο κενό η επιχείρηση απαγόρευσής του από τις πολωνικές αρχές και την κυβέρνηση της χώρας. Αυτές μάλιστα έχουν τη στήριξη της ΕΕ, η οποία τις δικαιολογεί με τις απαράδεκτες προκλητικές απαντήσεις σε Ερωτήσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.

Το ΚΚ Πολωνίας, εντείνοντας την καθημερινή δράση και παρέμβασή του για τα εργατικά - λαϊκά προβλήματα, συνεχίζει με όλους τους τρόπους να αμφισβητεί την απαράδεκτη απαγόρευσή του.

Παράλληλα, σε δικαστικό επίπεδο έχει προσβάλει την αναγνώριση εγκυρότητας της απόφασης διαγραφής του από το μητρώο των πολιτικών κομμάτων, ασκώντας έφεση και απαιτώντας επανειλημμένα την αιτιολόγηση της δικαστικής απόφασης που το έθετε εκτός νόμου. Λόγω της έφεσης, η απόφαση της οποίας ακόμα δεν έχει εκδοθεί, το περιφερειακό δικαστήριο της Βαρσοβίας επανέφερε το ΚΚ Πολωνίας στο μητρώο των πολιτικών κομμάτων.

Το ΚΚΕ συνεχίζει ακλόνητα την έκφραση διεθνιστικής αλληλεγγύης στους συντρόφους του ΚΚ Πολωνίας και με ευθύνη ενημερώνει τον λαό για τη μάχη που δίνουν. Είναι ανάγκη να συνεχιστεί και να δυναμώσει η πάλη με αίτημα: Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Πολωνίας. Να σταματήσει κάθε δίωξη και απαγόρευσή του, ανεμπόδιστη δράση για τους Πολωνούς κομμουνιστές!».

    

