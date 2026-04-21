ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής στο Ορμούζ

Τους δικούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς προωθούν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, οργανώνοντας «πολυεθνική αποστολή» στα Στενά του Ορμούζ, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν γεωπολιτικό «πάτημα» και άλλα οφέλη.

«Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουν στρατιωτική αποστολή «για να προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά την τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής στο Παρίσι με τη συμμετοχή περίπου 40 κρατών, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν. Παρόντες στο Παρίσι ήταν επίσης οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Ο Στάρμερ είπε ότι η «αμυντική» αποστολή θα έχει ως στόχο την απομάκρυνση ναρκών και την προστασία της ναυτιλίας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ: «Το άνοιγμα των Στενών είναι μια παγκόσμια αναγκαιότητα και μια παγκόσμια ευθύνη. Πρέπει να δράσουμε για να επαναφέρουμε την παγκόσμια Ενέργεια και το εμπόριο σε ελεύθερη ροή».

Τα πρώτα βήματα για την πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης θα γίνουν αυτήν τη βδομάδα στο Λονδίνο.

«Ζητάμε να ανοίξουν εκ νέου, άμεσα και άνευ όρων τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν. Οι περίπου 40 χώρες που έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη συμφωνούν ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που γινόταν κατά το παρελθόν, απορρίπτοντας κάθε ιδέα περί επιβολής διοδίων, που στην πράξη θα σήμαινε την ιδιωτικοποίηση των Στενών, όπως είπε ο Γάλλος ηγέτης.

«Οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας.

Υπογράμμισε δε ότι η ΕΕ και οι περιφερειακοί παράγοντες συμφωνούν πως υπάρχουν κι άλλα ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, «όπως το πρόγραμμα πυραύλων» αλλά και οι «έμμεσοι σύμμαχοι» - σε μια αναφορά σε Κίνα και Ρωσία - οι οποίοι πρέπει να αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων.

Ιταλικά πλοία στη ναυτική αποστολή, έτοιμη και η Γερμανία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζ. Μελόνι επιβεβαίωσε από την πλευρά της ότι η χώρα της θα υποστηρίξει την αποστολή στα Στενά.

Η Ρώμη, είπε, θα συνεισφέρει «ναυτικές μονάδες». «Πρέπει να παρέχουμε διαβεβαιώσεις στον κλάδο της ναυτιλίας, ώστε να τους κάνουμε να νιώθουν και να γνωρίζουν ότι τα πλοία τους είναι ασφαλή καθώς διασχίζουν τα Στενά, και η Ιταλία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτό το πλαίσιο παρέχοντας έναν ορισμένο αριθμό ναυτικών μονάδων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εγκριθούν από το ιταλικό κοινοβούλιο», ανέφερε η Μελόνι.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να συμμετάσχει στη ναυτική αποστολή για την «ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο Ορμούζ. «Αυτό θα μπορούσε επομένως να σημαίνει, στο τέλος των διαπραγματεύσεων, ίσως μια συμβολή των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μια διεθνή αποστολή. Αρκεί να έχουμε ισχυρή νομική βάση γι' αυτό».

Πάντως το Βερολίνο προχωρά ήδη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους: «Το σχεδιάζουμε. Κάνουμε ασκήσεις γι' αυτό - και σε σχέση με πιθανούς εταίρους και με το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια επιχείρηση». Ο Πιστόριους επεσήμανε τις δυνατότητες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη ναρκαλιεία, λέγοντας ότι η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, όμως επηρεαζόμαστε από τις συνέπειές του», συνέχισε ο Πιστόριους, για να προσθέσει ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα γινόταν να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της υδάτινης διόδου χωρίς τις ΗΠΑ, και μη συμμετοχή των ΗΠΑ «δεν θα ήταν κάτι συνετό, στρατιωτικά και πολιτικά θα έστελνε λάθος μήνυμα».

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν παραδόσεις όπλων στους Ευρωπαίους

Στο μεταξύ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαντλεί τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα καθυστερήσει κάποιες ήδη συμφωνημένες παραδόσεις όπλων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, τα αμερικανικά αποθέματα κρίσιμων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών έχουν αρχίσει να πιέζονται.

Οι πηγές ανέφεραν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα επηρεαστούν, μεταξύ τους χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Ορισμένα από τα οπλικά συστήματα είχαν αγοραστεί από ευρωπαϊκές χώρες μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS) αλλά ακόμα δεν έχουν παραδοθεί, πρόσθεσαν οι πηγές σύμφωνα με το «Reuters». Οι παραδόσεις αυτές είναι πιθανό να καθυστερήσουν, όπως ενημέρωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Την Παρασκευή τα υπουργεία Αμυνας της Εσθονίας και της Λιθουανίας δήλωσαν στο «Reuters» ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις χώρες τους για πιθανές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και θα διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ, καθώς και των συμμάχων και εταίρων μας, έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να νικήσουν», δήλωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαμαρτύρονται ότι οι καθυστερήσεις φέρνουν σε δύσκολη θέση τις πολεμικές προετοιμασίες, και εκφράζουν «ανησυχία» για την έλλειψη κρίσιμων εξοπλισμών και πυρομαχικών στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος FMS, ξένες χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα με την υλικοτεχνική υποστήριξη και τη συναίνεση της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Ουάσιγκτον έχει πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά οπλικά συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος FMS.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και επιρρίπτουν ευθύνες σε ευρωπαϊκές χώρες, επειδή δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμα και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν οι ΗΠΑ είχαν ήδη μειώσει τα αποθέματα όπλων τους κατά δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων, προμηθεύοντας την Ουκρανία με εξοπλισμούς δεκάδων δισ. δολαρίων.