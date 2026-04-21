ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σύνοδος - ευχολόγιο στις Βρυξέλλες για λύση δύο κρατών

2026 The Associated Press. All

Την εφαρμογή της απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε χτες ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργόςστη σύνοδο της λεγόμενης «Παγκόσμιας Συμμαχίας για Λύση Δύο Κρατών», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο Μοχάμαντ τόνισε πως τα μαθήματα από τα γεγονότα των τελευταίων ετών δείχνουν πως «ο πόλεμος δεν έφερε ειρήνη, η πολιορκία δεν εξασφάλισε την ασφάλεια και η κατοχή δεν οδήγησε στη σταθερότητα, ο βίαιος εκτοπισμός δεν φέρνει νομιμότητα και η προσάρτηση δεν οδηγεί στη συνύπαρξη». «Μία δίκαιη πολιτική λύση παραμένει το μόνο μονοπάτι για να επιτύχουμε ειρήνη και σταθερότητα», τόνισε ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός. Επανέλαβε ότι η Γάζα δεν είναι «απλώς ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους της Παλαιστίνης», εκτιμώντας πως η επιτυχής εφαρμογή της απόφασης 2803 του ΟΗΕ θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της εφαρμογής μεταβατικών διακανονισμών, που θα καταστήσουν ικανή την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει «πλήρως τις ευθύνες της στη Λωρίδα της Γάζας».

Τόνισε πως η Παλαιστινιακή Αρχή «υπονομεύεται συστηματικά» από τις ισραηλινές πολιτικές και ενέργειες ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας, θυμίζοντας την πολύμηνη παρακράτηση παλαιστινιακών φόρων από τις κατοχικές αρχές.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τόνισε πως η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος «τρόπος τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Ισραηλινούς να ζήσουν με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια και ειρήνη».

Η ΕΕ, που παραμένει ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής της Παλαιστινιακής Αρχής, πιέζει την ηγεσία των Παλαιστινίων να προχωρήσει σε λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τα σχέδια των κατοχικών αρχών και των ΗΠΑ για τη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο και θα ανοίξουν τον δρόμο για ένα ελεγχόμενο (από τους Ισραηλινούς δυνάστες) μη βιώσιμο και εξαρτώμενο παλαιστινιακό κρατίδιο.

Σήμερα Τρίτη συναντιόνται οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, με την Ισπανία να προωθεί σχέδιο για πλήρη αναστολή της συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ, κατηγορώντας το ισραηλινό κράτος πως «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Ηδη η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία απηύθυναν την Παρασκευή σχετική επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητούν να επανεξεταστεί αυτή η συμφωνία σύνδεσης που ισχύει από το 2000. Ωστόσο, δεν είναι πιθανό οι υπουργοί Εξωτερικών να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, με δεδομένες αντιδράσεις και επιφυλάξεις πολλών χωρών που οι αστικές τους τάξεις έχουν στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ.

Η Κομισιόν έχει προτείνει η ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς Εβραίους εποίκους στη Δυτική Οχθη, αλλά η πρόταση μπλοκάρεται εδώ και μήνες από την Ουγγαρία.

Στη σύνοδο του «Διεθνούς Συνασπισμού για την Εφαρμογή Λύσης Δύο Κρατών» που έγινε στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν εκπρόσωποι άνω των 80 χωρών και διεθνών οργανισμών. Η Σαουδική Αραβία και η Νορβηγία είχαν από κοινού την προεδρία της συνόδου.

Συγκρούσεις στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και συμμοριών του Ισραήλ

Χτες, παλαιστινιακά ΜΜΕ κατέγραφαν τις συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και μέλη ένοπλων συμμοριών που υποστηρίζονται από το Ισραήλ και συνεργάζονται (σχεδόν από την αρχή του πολέμου) με τον στρατό κατοχής. Οι πιο σφοδρές συγκρούσεις καταγράφηκαν στη νότια πόλη Χαν Γιούνις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και άνδρες του Χουσάμ αλ Αστάλ. Ενα μέλος της συμμορίας σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στη Δυτική Οχθη, οι κατοχικές αρχές προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στη σύλληψη 50 νεαρών (κυρίως) Παλαιστινίων και χτες ξερίζωσαν δεκάδες καρποφόρα δέντρα στα περίχωρα της Ναμπλούς, ενώ στα περίχωρα της πόλης Ταμούν κατέστρεψαν μέρος του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.