ΙΑΠΩΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Συμφωνία - ορόσημο για την πώληση ιαπωνικών πολεμικών πλοίων

Την προτεραιότητα που η ιαπωνική αστική τάξη δίνει πλέον όλο και πιο ορμητικά στην αναβάθμιση της θέσης της στην πολεμική βιομηχανία διεθνώς, αλλά και των στρατιωτικών της συμμαχιών, δείχνει και η συμφωνία που υπέγραψε το Τόκιο με την Αυστραλία, στο πλαίσιο της οποίας η δεύτερη θα αγοράσει πολεμικά πλοία συνολικής αξίας

Αναλυτές σχολίασαν ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει κλείσει η Ιαπωνία μετά την άρση των απαγορεύσεων που άρχισε το 2014 και από τότε συνεχίζεται συστηματικά, ώστε μια σειρά μεταπολεμικοί περιορισμοί που είχαν ενταχθεί και στο Σύνταγμα της χώρας να αρθούν, στο πλαίσιο της γοργής όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών αλλά και της πολεμικής προετοιμασίας που φουντώνει διεθνώς.

Οι υπουργοί Αμυνας των δύο χωρών, Ρίτσαρντ Μαρλς της Αυστραλίας και Σιντζίρο Κοϊζούμι της Ιαπωνίας, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, «επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση των κυβερνήσεων της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας για την επιτυχή παράδοση» των πολεμικών πλοίων.

Σύμφωνα με αυτό, ο ιαπωνικός όμιλος «Mitsubishi Heavy Industries» πρόκειται να προμηθεύσει το Ναυτικό της Αυστραλίας με 3 αναβαθμισμένες φρεγάτες πολλαπλών ρόλων, κλάσης Mogami, που θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία από το 2029. Αλλες 8 φρεγάτες θα κατασκευαστούν στην Αυστραλία. Θυμίζουμε ότι η Αυστραλία προτάσσει την «αμυντική συνεργασία» της με ΗΠΑ και Βρετανία στο πλαίσιο και συμμαχιών όπως η AUKUS, ιεραρχώντας τη «σταθερότητα στην περιοχή, τη ναυσιπλοΐα» κ.λπ.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χτες στα βορειοδυτικά της περιοχής (Νότια Κινεζική Θάλασσα) άρχισαν οι ετήσιες κοινές ασκήσεις ΗΠΑ - Φιλιππίνων, στις οποίες φέτος ξεχωρίζει και η δραστικά ενισχυμένη συμμετοχή της Ιαπωνίας, με τον κωδικό «Balikatan 2026».

Ο Ρόμπερτ Μπαν, στέλεχος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι τα γυμνάσια «αποτελούν μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τη συμμαχία μας με τις Φιλιππίνες και να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας σε μια ελεύθερη και ανοιχτή ζώνη Ινδικού - Ειρηνικού». Από την άλλη, κληθείς να σχολιάσει τα γυμνάσια ο Γκούο Ζακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, είπε ότι «η μονομέρεια και ο στρατιωτικός εκφοβισμός έχουν ήδη προκαλέσει βαθιά δεινά στον κόσμο (...) Αυτό που έχει λιγότερο ανάγκη η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είναι να έρχονται εξωτερικές δυνάμεις για να δημιουργήσουν διαιρέσεις και συγκρούσεις», επισημαίνοντας σε «ενδιαφερόμενες χώρες» ότι η τακτική αυτή «ισοδυναμεί με το να παίζουν με τη φωτιά και θα καταλήξει να στραφεί εναντίον τους».

Στο μεταξύ, σε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προχώρησε χτες η Βόρεια Κορέα, με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα, που βρέχει την Κορεατική Χερσόνησο.