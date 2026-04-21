ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πρώτο και αυτοδύναμο το νέο κόμμα του Ράντεφ

Διεργασίες αναδιάταξης στον αστικό πολιτικό χάρτη αντανακλούν τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν την Κυριακή στη Βουλγαρία, όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB), την οποία ίδρυσε ο Ρούμεν Ράντεφ μόλις στις αρχές του χρόνου, αφού τον Γενάρη παραιτήθηκε από την προεδρία της χώρας, όπου εκλέχτηκε πρώτη φορά το 2017. Το PB αναδείχθηκε αυτοδύναμο, ενώ η χώρα τα τελευταία χρόνια οδηγείται αλλεπάλληλα σε κάλπες βουλευτικών εκλογών (ήταν η 8η φορά από το 2021!), αφού έως τώρα ήταν αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα «επιβίωνε».

Με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα (τα τελικά θα ανακοινωθούν μεθαύριο 23/4) το PB συγκέντρωσε το 44,59% των ψήφων, υπερβαίνοντας και τις προβλέψεις των προχτεσινοβραδινών exit polls, που δεν του έδιναν πάνω από 38% - 39%.

Ακολουθεί το, για χρόνια κυβερνών, κεντροδεξιό GERB-UDF του Μπόικο Μπορίσοφ, καταϊδρωμένο, με 13,39% και μετά ο μεταρρυθμιστικός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» - «Δημοκρατική Βουλγαρία» (WCC-DB), ο οποίος αρχικά βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες», που συνδέεται με την τουρκική μειονότητα, βρέθηκε τέταρτο με 7,12%, ενώ στη βουλή μπήκε και το φιλορωσικό «Vuzrazhdane», με 4,26%.

Εκτός Βουλής έμεινε μεταξύ άλλων και το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα - Ενωμένη Αριστερά με περίπου 3%.

Ο Ράντεφ προβλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ως «ρωσόφιλος», εξαιτίας της κριτικής που κατά καιρούς έχει ασκήσει στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, αλλά και το ΝΑΤΟ, ενώ αντέδρασε έντονα και σε εξελίξεις όπως η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, από 1η Γενάρη 2026 - μάλιστα προ μηνών είχε ζητήσει δημοψήφισμα για την ένταξη στο ευρώ, επικρίνοντας έντονα την απόρριψη της πρότασής του.

Σε δηλώσεις του, ο Ράντεφ είπε ότι «οι ψηφοφόροι απέρριψαν την αλαζονεία των παλαιών κομμάτων», ενώ όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις Σόφιας - ΕΕ είπε: «Η Βουλγαρία θα καταβάλει προσπάθειες για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη χρειάζεται κριτική σκέψη, χρειάζεται πραγματισμό, γιατί η Ευρώπη έχει πέσει θύμα της ίδιας της φιλοδοξίας της να είναι ηθικός ηγέτης σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες (...) Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κριτική σκέψη, ρεαλιστικές ενέργειες και καλά αποτελέσματα, ειδικά η οικοδόμηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και η καταβολή πολλών προσπαθειών για την ανάκτηση της βιομηχανικής ισχύος και της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτή θα είναι η κύρια συμβολή της Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή αποστολή της».

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ράντεφ είχε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που εξέφρασε ανυπομονησία «για συνεχιζόμενη συνεργασία πάνω στις κοινές προκλήσεις ασφαλείας».

Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «βέβαια, έχουμε ενθαρρυνθεί από τα λόγια του κ. Ράντεφ, που κέρδισε τις εκλογές, καθώς και από εκείνα ορισμένων άλλων Ευρωπαίων ηγετών, σχετικά με την ετοιμότητά τους να επιλύσουν ζητήματα μέσω διαλόγου».

Δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση ακόμα στη Σλοβενία

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο επικεφαλής του «Κινήματος Ελευθερίας» στη Σλοβενία, Ρόμπερτ Γκολόμπ, δήλωσε χτες ότι το κόμμα του (που αναδείχθηκε οριακά πρώτο στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές) δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση. Ετσι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα λάβει τώρα το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του Γιάνες Γιάνσα, που υπηρετώντας στο παρελθόν ως πρωθυπουργός, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βίκτορ Ορμπαν, τασσόταν υπέρ της επιστροφής στις «σλοβενικές αξίες».

Σημειωτέον ότι ο Γιάνσα πρόσφατα στήριξε τον προερχόμενο από το φιλορωσικό κόμμα Resni.ca, Ζόραν Στεβάνοβιτς, ώστε να εκλεγεί πρόεδρος στη νέα βουλή. Θυμίζουμε ότι πριν κάποιες μέρες ο Στεφάνοβιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να οργανωθεί δημοψήφισμα για την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η θέση του δεν είναι «φιλορωσική», αλλά «φιλοσλοβενική», και ότι είναι ανάγκη η χώρα να ακολουθεί μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική.