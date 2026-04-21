Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χτες λίγο πριν τις 5 μ.μ. στην Ιαπωνία, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ακτές του νομού Ιβάτε, στα βορειοδυτικά της νήσου Χονσού.

Περίπου 40 λεπτά μετά τον σεισμό σημειώθηκε τσουνάμι 70 εκατοστών, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε και νέο κύμα, αυτήν τη φορά 80 εκατοστών, στην ίδια επαρχία. Μέχρι τις 9 μ.μ. το βράδυ είχε καταγραφεί ο τραυματισμός ενός 60χρονου που έπεσε από σκάλες, στην πόλη Χατσινόχε.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν χτες το βράδυ εκπρόσωποι της ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA) και του υπουργικού συμβουλίου, κάτοικοι συνολικά 182 δήμων από το Χοκάιντο μέχρι την επαρχία Τσίμπα κλήθηκαν να είναι σε επιφυλακή για τυχόν εκκενώσεις ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που εκδηλωθεί νέος, ακόμα πιο ισχυρός σεισμός.