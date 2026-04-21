Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χτες λίγο πριν τις 5 μ.μ. στην Ιαπωνία, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ακτές του νομού Ιβάτε, στα βορειοδυτικά της νήσου Χονσού.

Περίπου 40 λεπτά μετά τον σεισμό σημειώθηκε τσουνάμι 70 εκατοστών, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε και νέο κύμα, αυτήν τη φορά 80 εκατοστών, στην ίδια επαρχία. Μέχρι τις 9 μ.μ. το βράδυ είχε καταγραφεί ο τραυματισμός ενός 60χρονου που έπεσε από σκάλες, στην πόλη Χατσινόχε.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν χτες το βράδυ εκπρόσωποι της ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA) και του υπουργικού συμβουλίου, κάτοικοι συνολικά 182 δήμων από το Χοκάιντο μέχρι την επαρχία Τσίμπα κλήθηκαν να είναι σε επιφυλακή για τυχόν εκκενώσεις ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που εκδηλωθεί νέος, ακόμα πιο ισχυρός σεισμός.

    

Διαβάστε σήμερα...
Κορυφώνονται οι εκβιασμοί των Αμερικανών για επιβολή των σχεδίων τους στην περιοχή
 Ενεργειακή φτώχεια για τα λαϊκά στρώματα, υπερκέρδη για τους ομίλους
 Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής στο Ορμούζ
 Πρώτο και αυτοδύναμο το νέο κόμμα του Ράντεφ
 Να σταματήσει κάθε απαγόρευση και δίωξη των Πολωνών κομμουνιστών
Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κατεδαφίζει ολόκληρα χωριά στον νότο
Σύνοδος - ευχολόγιο στις Βρυξέλλες για λύση δύο κρατών
Συμφωνία - ορόσημο για την πώληση ιαπωνικών πολεμικών πλοίων
Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας
 Φιέστα νεκρανάστασης της σοσιαλδημοκρατίας
 Περιστατικά με ένοπλους σε Βόρεια Καρολίνα και Λουιζιάνα
 Νέο πολύνεκρο πλήγμα από τις ΗΠΑ
 Εκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
