ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Συνεχίζονται και εντείνονται οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας με στόχο να πληγεί η παραγωγική ικανότητα και τα έσοδα της Μόσχας. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεωνείχε αναφέρει 15 πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μόνο τον Μάρτη.

Ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο δύο βιομηχανικές πόλεις στις όχθες του ποταμού Βόλγα, καθώς και ένα λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα κοντά στην Αγία Πετρούπολη που εξάγει προϊόντα πετρελαίου, δήλωσαν Ρώσοι τοπικοί κυβερνήτες.

Στην περιφέρεια του πρώην Λένινγκραντ δέχτηκε επίθεση το λιμάνι του Βίσοτσκ, το οποίο στεγάζει τερματικό σταθμό που λειτουργεί η Lukoil.

Στην περιφέρεια Σαμάρα αναφέρθηκαν επιθέσεις σε βιομηχανικούς στόχους στις πόλεις Σιζράν και Νοβοκουϊμπίσεφσκ. Και στις δυο πόλεις βρίσκονται διυλιστήρια πετρελαίου που έχουν πληγεί επανειλημμένα.

Νωρίτερα μεγάλη πυρκαγιά είχε ξεσπάσει επίσης σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στις εγκαταστάσεις του Τιχορέτσκ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νοτιοδυτικά.

Αλλά και το διυλιστήριο στην πόλη Τουάπσε της Ρωσίας επλήγη την Κυριακή, στη δεύτερη επίθεση που δέχεται μέσα σε λίγες ημέρες. Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε, ένας τραυματίστηκε και υποδομές μεταφορών στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας υπέστησαν ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones.

Το λιμάνι της Τουάπσε αποτελεί κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, ενώ από εκεί γίνονται εξαγωγές και ξηρού φορτίου, όπως κάρβουνο και λιπάσματα. Στην Τουάπσε υπάρχει και μεγάλο διυλιστήριο της ρωσικής εταιρείας «Rosneft».

Επίθεση ένοπλου σε περαστικούς στο Κίεβο

Στο μεταξύ, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ - μεταξύ αυτών ένα παιδί - εξακολουθούσαν χθες να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Κιέβου, αφού άνδρας άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών το Σάββατο.

Ο 58χρονος άνδρας στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία.

Τα κίνητρα του ύποπτου δράστη, που είναι γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι ακόμη γνωστά. Σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για το οποίο είχε άδεια.

«Η ψυχική υγεία του δράστη ήταν σαφώς ασταθής», σύμφωνα με τις ερευνητικές αρχές. Ο ύποπτος είχε υπηρετήσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πριν συνταξιοδοτηθεί το 2005 και στη συνέχεια έζησε στη Ρωσία μέχρι το 2017.

«Ελέγξαμε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε φιλοουκρανική θέση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Στο μεταξύ, δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι διέφυγαν από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα για τη συμπεριφορά τους, ανακοίνωσε προχτές ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.