ΗΠΑ

Περιστατικά με ένοπλους σε Βόρεια Καρολίνα και Λουιζιάνα

Ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ομάδες νεαρών στο πάρκο Τζέφερσον, που βρίσκεται κοντά σε Γυμνάσιο της πόλης Γουίνστον - Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα, προκάλεσαν χτες το απόγευμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Σύμφωνα με αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή, οι ανταλλαγές πυρών έγιναν μεταξύ ομάδων νεαρών ατόμων και φέρεται πως ήταν αρχικά σχεδιασμένες.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι αρχικά οι ανταλλαγές πυρών αφορούσαν δύο νεαρά άτομα και μετά ενεπλάκησαν κι άλλοι.

Το συμβάν σημειώνεται περίπου ένα 24ωρο αφότου ένας 31χρονος πατέρας στην πόλη Σρέβεπορτ στη Λουιζιάνα δολοφόνησε 8 μέλη της οικογένειάς του, ενώ ήταν σε φάση διάστασης με την σύζυγό του. 7 από τα θύματα ήταν παιδιά του, ηλικίας 3 έως 11 ετών, και το όγδοο ήταν ένας ανιψιός του.

Η αστυνομία στη συνέχεια καταδίωξε και σκότωσε τον δράστη.