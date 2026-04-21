ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο πολύνεκρο πλήγμα από τις ΗΠΑ

Αλλα τρία θύματα μετρά η επιχείρηση για την «αντιμετώπιση της ναρκω-τρομοκρατίας» που αυτόκλητα ξεκίνησαν οι ΗΠΑ από τον Σεπτέμβρη στη Λατινική Αμερική, αφού την Κυριακή σημειώθηκε νέος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον πλεούμενου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική. Οπως ανακοίνωσε η αρμόδια για την περιοχή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM), σημειώθηκε «θανάσιμο πλήγμα» εναντίον πλεούμενου «επιδιδόμενου σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», που εκμεταλλεύονταν «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Ακόμα, υποστήριξε πως «οι Υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και ότι εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», συνοδεύοντας την ανάρτηση και με «αποχαρακτηρισμένο» - όπως το περιέγραψε - βίντεο 12 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Θυμίζουμε ότι η «αντι-ναρκωτική επιχείρηση» των ΗΠΑ αξιοποιήθηκε για τη δραστική αναβάθμιση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Καραϊβική και γενικά στην περιφέρεια, με φόντο την αναπροσαρμογή της εξωτερικής (και όχι μόνο) πολιτικής των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο, την «αυλή» τους, όπου Κίνα και Ρωσία επεκτείνουν τολμηρά την επιρροή τους τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε αρχές Γενάρη και η στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα, με απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της γυναίκας του ώστε να «δικαστούν» στη Νέα Υόρκη. Μετά την αναθέρμανση των καταρχάς οικονομικών σχέσεων με το Καράκας, η Ουάσιγκτον μελετά τώρα επόμενους στόχους, εκτοξεύοντας προκλητικές απειλές και κατά της Κούβας, που ο ηρωικός της λαός στέκεται εμπόδιο στα σχέδια του ιμπεριαλισμού εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, για να υπηρετήσει τις δικές του ανάγκες.