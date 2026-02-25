«ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κινητοποίηση για τις ελλείψεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού

Σε στάση εργασίας (7 π.μ. - 11 π.μ.) και σε συγκέντρωση στις 9 π.μ., στην είσοδο του «Θριάσιου» νοσοκομείου την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, προχωρά το Σωματείο Εργαζομένων στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, διαμαρτυρόμενο για την επικίνδυνη έλλειψη νοσηλευτικού, μαιευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού και τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών.

Δίνοντας την εικόνα που επικρατεί το Σωματείο αναφέρει πως το «Θριάσιο» Νοσοκομείο, το οποίο εφημερεύει κάθε 2 ημέρες και στην 24ωρη εφημερία του είναι το μοναδικό εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά, έχει «290 κενές θέσεις προσωπικού και περισσότερους από 280 συμβασιούχους σε ομηρία διαρκείας».

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι τον Αύγουστο 2025, στο "Θριάσιο" Νοσοκομείο μειώθηκαν οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 77 και οι συμβασιούχοι κατά 54 εργαζόμενους», καταγγέλλει.

Το Σωματείο καταγράφει αναλυτικά τα αποτελέσματα των μεγάλων ελλείψεων όπως τους 2 ή 3 γιατρούς στις δύο παθολογικές κλινικές που έχουν ευθύνη για πάνω από 60 ασθενείς διασκορπισμένους σε διαφορετικούς ορόφους, την Πνευμονολογική που δεν επαρκούν οι γιατροί για 24ωρη εφημερία, τα νοσηλευτικά τμήματα με 2 ή 3 άτομα να έχουν ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς κ.ο.κ.

«Γνωρίζουμε ότι η υποστελέχωση εντάσσεται στον σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως "αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες", όπου το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τις πληρωμές των ασθενών, είτε άμεσα είτε μέσω ασφαλιστικών εισφορών, με όσο το δυνατό μικρότερη κρατική χρηματοδότηση», σημειώνει το Σωματείο του Νοσοκομείου. Και αναδεικνύει ότι δεδομένου ότι στο κόστος λειτουργίας συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού, το νοσοκομείο - επιχείρηση «θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό. "Λογαριάζουν" όμως χωρίς τους εργαζόμενους και δεσμευόμαστε να μην τους αφήσουμε σε "χλωρό κλαρί», διαμηνύει το Σωματείο και καλεί στο παναττικό κλαδικό νοσηλευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μάρτη στις 5 μ.μ., στην πλατεία Συντάγματος.