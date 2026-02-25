Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
Σελίδα 19
ΚΟΥΒΑ 2026
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ
Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας

Από τη χτεσινή κινητοποίηση στην Πάτρα
Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος, κανένας λαός δεν είναι μόνος απέναντι στους ιμπεριαλιστές, τις επεμβάσεις και τους πολέμους τους, ήταν το μήνυμα που έστειλαν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι νέοι και λαϊκός κόσμος στη μαχητική συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι Οργανώσεις Αχαΐας της ΚΝΕ το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας.

Με την παρουσία τους και τα συνθήματά τους απαίτησαν να σταματήσει ο άδικος αποκλεισμός του Νησιού της Επανάστασης από τις ΗΠΑ. Εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στο ΚΚ Κούβας και τη νεολαία του, σε όλο τον κουβανικό λαό, και απαίτησαν να σταματήσουν οι νέες απειλές και τα μέτρα των ΗΠΑ κατά της Κούβας, με το πανό της κινητοποίησης να τονίζει: "Cuba is not alone - Hands of Cuba!" (Η Κούβα δεν είναι μόνη - Κάτω τα χέρια από την Κούβα!).

Παράλληλα και με συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά, τονίστηκε πως απέναντι σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο «διέξοδο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Στον χαιρετισμό του, ο Γιάννης Δήμτσας, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και Γραμματέας της Οργάνωσης Αχαΐας, κατήγγειλε τα εντεινόμενα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και τα γελοία «επιχειρήματά» τους, μετά και την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική επέμβασή τους στη Βενεζουέλα.

«Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, κάτω οι απειλές των ιμπεριαλιστών», ακούστηκε από τη συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, τονίζοντας επιπλέον: «Χούντες, προβοκάτσιες, εμπάργκο, αποκλεισμός - Αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός».

Στην πορεία που ακολούθησε με τις σημαίες της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και του Νησιού της Επανάστασης, τονίστηκε επίσης: «Στην Κούβα δεν περνάει ο ιμπεριαλισμός, ζήτω η επανάσταση και ο σοσιαλισμός».

    

