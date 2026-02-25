ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Τις απειλές για ιμπεριαλιστική επίθεση στην Κούβα και τα αιτήματα για άμεσο τερματισμό του οικονομικού αποκλεισμού της χώρας, καθώς και για διαγραφή της από τη λίστα των «κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία», αναδεικνύουν μετους στην ύπατη εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕκαι

Σημειώνουν συγκεκριμένα:

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποθρασυμένη μετά την ιμπεριαλιστική στρατιωτική της επέμβαση στη Βενεζουέλα, που στήριξαν οι Ευρωατλαντικοί της σύμμαχοι, κλιμακώνει τον πολύχρονο, απάνθρωπο και εγκληματικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην Κούβα και την απειλεί ανοιχτά με στρατιωτική επέμβαση.

Η αμερικανική κυβέρνηση μέσω απαράδεκτων πιέσεων, απειλών και εκβιασμών σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και άλλες χώρες, σε αντίθεση με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, αποκλείει την Κούβα και της στερεί το δικαίωμα εφοδιασμού με πετρέλαιο και άλλα καύσιμα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές και γενικότερα την κίνηση της οικονομίας της. Εμποδίζει έτσι την εξασφάλιση τροφίμων και κοινωνικών υπηρεσιών, ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων. Ηδη, σύμφωνα με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο, εξετάζεται ακόμη και η επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού του Νησιού της Επανάστασης.

Στόχος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού είναι να προκληθεί οικονομική ασφυξία και ανθρωπιστική κρίση για να υλοποιήσει τα επικίνδυνα σχέδιά του, να καταπατήσει τις επιλογές του κουβανικού λαού και να ανατρέψει την κυβέρνηση της χώρας και τις κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης.

Οπως είναι γνωστό, ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα για πάνω από 65 χρόνια, σε αντίθεση με τις διαδοχικές και κατά συντριπτική πλειοψηφία αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), έχει προκαλέσει τεράστιες συνέπειες, στερεί από τον λαό κρίσιμα αγαθά και υπηρεσίες και έχει επιφέρει ζημιές στην οικονομία της Κούβας άνω των 171 δισ. δολαρίων, ποσό που με βάση τη σημερινή ισοτιμία ανέρχεται σε 2,1 τρισ. δολάρια.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται με διάφορους τρόπους αντικουβανικές ομάδες οι οποίες διεξάγουν υπονομευτική δραστηριότητα απέναντι στην κουβανική κυβέρνηση και στον λαό, ομάδες που απολαμβάνουν στήριξη και θερμή φιλοξενία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις πολιτικών ομάδων, όπως κατήγγειλε πρόσφατα η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Ο ελληνικός λαός, οι λαοί του κόσμου έχουν διαχρονικά και μαχητικά καταδικάσει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, τα εκατοντάδες βάρβαρα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, αλλά και την απαράδεκτη ένταξη της Κούβας στη λεγόμενη λίστα "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας", που εντείνει την οικονομική ασφυξία σε βάρος του κουβανικού λαού.

Στέκονται στο πλευρό του ΚΚ Κούβας και του κουβανικού λαού που υπερασπίζεται δεκαετίες τις κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης, αντιπαλεύοντας τις κάθε είδους υπονομευτικές ενέργειες και τις δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ».

Με βάση τα παραπάνω, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπέβαλαν τα εξής ερωτήματα:

«- Πώς τοποθετείται η αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής / ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής, κα Κ. Κάλας, για την απάνθρωπη επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ, αλλά και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ κατά κυρίαρχου κράτους;

- Πώς τοποθετείται απέναντι στο αίτημα των λαών να καταδικαστεί και να τερματιστεί ο βάρβαρος οικονομικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στην Κούβα, να εφοδιαστεί η χώρα ανεμπόδιστα με καύσιμα και κάθε είδους εφόδια, τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. για τις ανάγκες του κουβανικού λαού, να διαγραφεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα "κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία";».