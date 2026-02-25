Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σήμερα Τετάρτη οι αρχαιρεσίες

Σήμερα Τετάρτη από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
