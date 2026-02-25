Υπερασπιζόμαστε χωρίς φόβο τον δικό μας κόσμο: Της αλληλεγγύης και της ειρήνης, απέναντι στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα!

«

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δικό μας κόσμο: Την ειρήνη, την αγάπη, την αλληλεγγύη. Χωρίς κανέναν φόβο. Εχουμε επίγνωση ότι οι ΗΠΑ είναι πανίσχυρες... Ομως εμείς θα αμυνθούμε για να νικήσουμε, για τη χώρα μας!». Με τέτοια λόγια, λόγια καρδιάς ενός λαού που δεν το βάζει κάτω, που ξέρει να αντιστέκεται και «να κοιτάζει το θεριό στα μάτια», μετέφερε η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας Εργατών Κούβας (CTC) στην αποστολή του ΠΑΜΕ την αποφασιστικότητα να αναμετρηθούν με τον στραγγαλισμό που τους επιβάλλει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. Στο ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα των Ελλήνων συνδικαλιστών που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους: «Κάτω τα χέρια από την Κούβα, να την αφήσουν ήσυχη!».

Η συνάντηση της διεθνιστικής αποστολής του ΠΑΜΕ με την πολυμελή αντιπροσωπεία της CTC έγινε το πρωί του Σαββάτου 21/2 στο «Σπίτι των εργαζομένων της Κούβας», που κι αυτό προσαρμόζεται για να αντέξει την τεράστια πίεση που ασκεί ο πολύμορφος αποκλεισμός και το εμπάργκο των ΗΠΑ, με μία από τις κύριες επιπτώσεις να είναι οι ελλείψεις σε καύσιμα, που φέρνουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη μέρα της συνάντησης, από το πρωί η ηγεσία της CTC ήταν σε εθελοντική εργασία στην οροφή του κτιρίου, όπου εγκαθιστούσαν φωτοβολταϊκό σύστημα. Οπως εξηγούν, πρόκειται για ένα ακόμα μέτρο αυτονομίας απέναντι στο ενεργειακό εμπάργκο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ στις 29 Γενάρη. Η ίδια διαδικασία, προσθέτουν οι Κουβανοί συνδικαλιστές, απλώνεται σε όλη την επικράτεια, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση του δικτύου από τα καύσιμα.





Τους συνδικαλιστές από τη χώρα μας υποδέχτηκε στην έδρα της CTC ομαζί με μια σειρά εκπροσώπους συνδικάτων που είναι στην Οργανωτική Επιτροπή, όπως και συνδικαλιστικών στελεχών από τη Δημόσια Διοίκηση, από το Εθνικό Συνδικάτο Υγείας, το Συνδικάτο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Αθλητισμού. Επίσης συμμετείχε στη συνάντηση ο διευθυντής της εφημερίδας της CTC «Trabajadores» («Εργάτες»).

Τους τοίχους του κτιρίου κοσμούν οι φιγούρες του Τσε και του Φιντέλ, ενώ ξεχωρίζουν τα έργα ενός από τους 5 Κουβανούς ήρωες που έμεναν για χρόνια φυλακισμένοι στις ΗΠΑ, στα οποία απεικονίζονται γυναίκες με σημαντική συμβολή στο διεθνές επαναστατικό κίνημα.

Αποφασισμένοι να αναμετρηθούν μέχρι τέλους για να υπερασπιστούν μαζί με όλο τον λαό τα επιτεύγματα της Επανάστασής τους, τον «φάρο» που φωτίζει τους αγώνες των λαών όπου Γης απέναντι στον ιμπεριαλισμό, οι εκπρόσωποι των Κουβανών εργατών μίλησαν με τα πιο θερμά λόγια στους Ελληνες συναδέλφους τους, χαιρετίζοντας την έκφραση της αλληλεγγύης.

Το εμπάργκο που στραγγαλίζει την Κούβα εντείνεται

Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν λόγω του εμπάργκο μίλησε αναλυτικά ο Μ.Κ. Ροντρίγκες, ξεχωρίζοντας ως καθοριστικό στοιχείο το ότι οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Κούβα στη λίστα των «χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία».





«Η επιθετικότητα που έχει ενταθεί από τις ΗΠΑ επιχειρεί να στραγγαλίσει την Επανάσταση. Με τις διοικητικές διαταγές που δίνει ο Τραμπ κάνει και ενεργειακό εμπάργκο», σημείωσε, ενώ εξιστόρησε τοΟπως είπε, αυτό ξεκίνησε από την 1η Γενάρη 1959, από τότε δηλαδή που νίκησε η Επανάσταση στην Κούβα και ένα από τα πρώτα μέτρα της ήταν η εθνικοποίηση των πόρων της χώρας.

«Τότε ξεκίνησε και η εκτεταμένη επιθετικότητα των ΗΠΑ», συνέχισε ο Κουβανός συνδικαλιστής, αναφέροντας ότι από τις 9 Απρίλη 1960 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης επισήμαιναν ότι ο κουβανικός λαός στηρίζει την Επανάσταση και γι' αυτό εισηγούνταν «μέτρα ώστε να μη φτάνει στην Κούβα ούτε χρήμα ούτε πρώτες ύλες, για να φέρουμε ασφυξία στον κουβανικό λαό». Από τα πρώτα μέτρα που πάρθηκαν ήταν η βάση για το εμπάργκο που είναι σε εξέλιξη. Αυτά κωδικοποιήθηκαν σε νόμους του Κογκρέσου όπως ο «Τίτλος Νο 3», που διεθνοποιεί το εμπάργκο. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι νόμοι πιο ειδικοί, όπως εκείνοι που δίνουν τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς σε χώρες που συναλλάσσονται με την Κούβα. Επιπλέον, σε οποιονδήποτε Αμερικανό που είχε περιουσία στην Κούβα πριν την εθνικοποίηση δίνεται η δυνατότητα να σύρει στα δικαστήρια οποιαδήποτε εταιρεία επενδύει σε «περιουσία» που είχε αυτός πριν την Επανάσταση.

Σε αυτήν την πραγματικότητα που επικρατούσε μέχρι το 2019, όταν ξεκίνησε η πρώτη τετραετία του Τραμπ, ήρθαν να προστεθούνκαθώς και η ένταξη της Κούβας στη λίστα των «χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία».

«Προσπαθούν να μας γονατίσουν», τόνισε ο Κουβανός συνδικαλιστής και παρέθεσε τα πλήγματα που δέχεται η κουβανική οικονομία στον Τουρισμό, στην Ενέργεια κ.α., επηρεάζοντας την προμήθεια φαρμάκων, τις διεθνείς συνεργασίες κ.λπ.

Εξηγώντας μάλιστα πρακτικά τι σημαίνει η ένταξη της Κούβας στη λίστα των «χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία», ανέφερε: «Αν σας έλεγα ότι είμαι τρομοκράτης, εσείς δεν θα μου μιλάγατε, δεν θα είχατε αυτήν τη διάθεση φιλίας και αλληλεγγύης, δεν θα μου δανείζατε λεφτά, δεν θα ερχόσασταν κοντά μου. Δεν είναι μια απλή λίστα. Μας περιορίζει την πρόσβαση σε οποιουδήποτε είδους αγορά και ανάπτυξη προσπαθούμε να κάνουμε».

Μας σφίγγουν τη θηλιά και μας λένε ότι «φταίμε που πνιγόμαστε»

Και τόνισε ότι η κατάσταση με τις ελλείψεις σε καύσιμα και Ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί η οικονομία να παράξει όσα χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού. «Είναι μια κατάσταση δύσκολη και άγρια, που λειτουργεί σαν γενοκτονία. Δεν μας αφήνουν ούτε πόρους ούτε λεφτά», σημείωσε. Σχολιάζοντας δε την προσπάθεια που κάνει ο ιμπεριαλισμός να ρίξει το φταίξιμο στην κουβανική κυβέρνηση, απαντά: «Φανταστείτε να σας πιάσει κάποιος από τον λαιμό και να σας λέει από πάνω ότι εσείς φταίτε που δεν μπορείτε να αναπνεύσετε».

Οσο δύσκολο κι αν είναι «δεν το βάζουμε κάτω»

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τις επιπτώσεις στη ζωή των Κουβανών, ξεχώρισε τις διακοπές ρεύματος, που βάζουν όρια από τις προμήθειες και τη συντήρηση των τροφίμων μέχρι και στο πώς κοιμάται ένας εργαζόμενος, πώς ξεκουράζεται. Επίσης περιορίζονται οι μεταφορές λόγω των ελλείψεων σε καύσιμα.

Ομως οι Κουβανοί δεν το βάζουν κάτω! Γι' αυτό και όπως εξηγεί ο συνδικαλιστής, «είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να αλλάξουμε τις ενεργειακές πηγές, για να διατηρήσουμε μια σταθερότητα στα νοικοκυριά». Μιλώντας π.χ. για τις επιπτώσεις στα νοσοκομεία λόγω της ασταθούς ηλεκτροδότησης και της έλλειψης καυσίμων, ανέφερε: «Πώς θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή των παιδιών και του λαού με όλες αυτές τις δυσκολίες; Θα το κάνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε πρόσβαση στη διεθνή αγορά για να προμηθευτούμε φάρμακα, πρώτες ύλες, τεχνολογία αναγκαία για την Υγεία, αυτό δημιουργεί μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Το κυρίαρχο δικαίωμα του ανθρώπου όμως είναι η Υγεία και εμείς θέλουμε να το υπερασπιστούμε».

Μίλησε ακόμα για την αγροτική παραγωγή, όπου όπως είπε αναγκάζονται να περιορίσουν τις εκτάσεις που δουλεύει ο κάθε αγρότης, φτάνοντας μέχρι και να χρησιμοποιούν ζώα αντί για τρακτέρ και μηχανήματα. «Αυτό μειώνει την παραγωγή. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε την ίδια παραγωγή με πριν, πρέπει να εργαστεί περισσότερος κόσμος στα χωράφια. Αλλά όσο δύσκολο κι αν είναι, δεν θα μείνουμε πίσω από τις ανάγκες παραγωγής για τον κουβανικό λαό», τόνισε ο συνδικαλιστής.

Επεσήμανε μάλιστα ότι πλευρές όπως οι παραπάνω απασχολούν και τη συζήτηση μπροστά στο 22ο Συνέδριο της CTC, από τις εργατικές ομάδες μέχρι τη διοίκηση της Ενωσης. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης τίθεται το πώς θα συμμετέχουν όλοι περισσότερο, «πώς ο κάθε Κουβανός θα εντείνει την προσπάθειά του για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, πώς θα αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, πώς θα μεγαλώσει η βοήθεια για να δοθούν λύσεις στα αυξανόμενα προβλήματα».

Υπερασπιζόμαστε τον δικό μας κόσμο μέχρι τέλους, απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο

Σημείο που ξεχώρισε στον χαιρετισμό του Μ. Κ. Ροντρίγκες ήταν οι αναφορές του στις πολεμικές απειλές των ΗΠΑ.

Οπως είπε, «μας προβληματίζει πάρα πολύ η αυξανόμενη επιθετικότητα, οι απειλές του Τραμπ και του Ρούμπιο, μετά και τα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα».

Και, όπως ενημέρωσε, στην Κούβα έχουν ήδη ξεκινήσει «αμυντική προετοιμασία για την πατρίδα, σε όλο το μήκος της χώρας», με ασκήσεις και μαθήματα «για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη επέμβαση των ΗΠΑ».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Ολοι θα δώσουμε τη μάχη για την άμυνα. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δικό μας κόσμο: Την ειρήνη, την αγάπη, την αλληλεγγύη. Χωρίς κανέναν φόβο. Εργαζόμαστε σκληρά γι' αυτό. Προσπαθούμε να βάλουμε σε μια τάξη τα προβλήματά μας και θα δώσουμε τη μάχη για να τους νικήσουμε. Αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους Κουβανούς, γνωρίζουν τι συνέβη στον Κόλπο των Χοίρων. Εχουμε επίγνωση ότι οι ΗΠΑ είναι από τις πρώτες δυνάμεις παγκοσμίως, όμως εμείς θα αμυνθούμε για να νικήσουμε για τη χώρα μας!».

Παρακάτω, και μεταφέροντας μια εικόνα από τη συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικάτων τους στην άσκηση της εξουσίας και στον κρατικό - κυβερνητικό σχεδιασμό, εξήγησε στην αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ πώς λειτουργεί η CTC: Οτι εκπροσωπείται στο ΠΓ και στην ΚΕ του ΚΚ Κούβας, αλλά και στα συμβούλια του κράτους και στην Εθνική Συνέλευση. Οτι υπάρχει αναφορά στο Σύνταγμα της χώρας για τη CTC, κατοχυρώνοντας τον ρόλο που παίζει «στην αρχιτεκτονική του πώς λειτουργεί η χώρα, όπως και τον σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων».

«Εχουμε φωνή και εκφράζουμε το σύνολο των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους», ανέφερε, ενημερώνοντας ότι αυτήν την περίοδο προετοιμάζεται το 22ο Συνέδριο της CTC. Μπροστά στο Συνέδριο γίνεται προσπάθεια «να συζητήσουμε με όσους περισσότερους εργαζόμενους μπορούμε». «Θέλουμε όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να πάρουν μέρος για το ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του λαού, να ενισχύσουμε την κουβανική οικονομία. Ολα αυτά θα συζητηθούν και στο οικονομικό σχέδιο και στον προϋπολογισμό, και θα είναι και η βάση για τη συζήτηση στο 9ο Συνέδριο του ΚΚΚ. Ολες αυτές οι εργασίες και δραστηριότητες αποτελούν και έναν φόρο τιμής στον Φιντέλ, όπως η προσπάθεια για την άμυνα, οι καθημερινοί στόχοι που θέτουμε κ.ο.κ.», ανέφερε ο Κουβανός συνδικαλιστής.

Με τη CTC να αποτελείται από 15 εθνικά συνδικάτα και να έχει στην ευθύνη της και την εθνική οργάνωση καινοτομίας σε επίπεδο δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό, ενώ εκδίδει και την εφημερίδα «Εργαζόμενοι», ο Μ.Κ. Ροντρίγκες ανέφερε ότι «μέσα από τις οργανώσεις μας προσπαθούμε ο κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει στη συζήτηση που θα καταλήξει στην Εθνική Συνέλευση. Μπροστά στο Συνέδριο δημιουργούνται επιχειρησιακά συμβούλια, που είναι η φωνή του συνδικάτου. Εκτός από τον υπεύθυνο, εκλέγονται ακόμα τρεις εκπρόσωποι. Ετσι δίνεται η δυνατότητα να παρθούν αποφάσεις για το εργοστάσιο, την επιχείρηση, την κολεκτίβα, από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εργάτες από τη βάση συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, συμμετέχουν και διαμορφώνουν αυτές τις αποφάσεις, ενισχύοντας τον ρόλο των συνδικάτων».

«Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για την αλληλεγγύη που μας δείχνετε», τόνισε ο Κουβανός συνδικαλιστής, καταλήγοντας: «Μας δίνετε κουράγιο για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα».

Παίρνοντας μέτρα για ενεργειακή αυτονομία, ώστε να αντέξουν...

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στην ταράτσα της έδρας της CTC, όπου οι Κουβανοί συνδικαλιστές ενημέρωσαν για την προσπάθεια που γίνεται σε όλη τη χώρα να επεκταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που θα φτάσουν συνολικά τα 20.000 πάνελ. Ετσι, όπως εξήγησαν, μπορούν να εξοικονομηθούν εκατοντάδες χιλιάδες κιλοβατώρες που σήμερα χρειάζονται καύσιμα για να παραχθούν, ενώ θα καλυφθούν ακόμα περισσότερο ανάγκες του λαού σε απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση: Νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, παιδικοί σταθμοί, οικογένειες με παιδιά που έχουν ανάγκη 24ωρης παροχής ρεύματος για λόγους υγείας κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σε εξέλιξη ένα τεράστιο κύμα εργασίας σε όλο το νησί, ώστε να προχωρήσει γρήγορα αυτό το έργο, που θα δώσει ανάσα ανακούφισης και τόνωσης της αυτονομίας στην Κούβα.