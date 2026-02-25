Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΚΟΥΒΑ 2026
Μεγάλες οι δυσκολίες, μεγάλη και η προσπάθεια να ξεπεραστούν

Παρά τα τεράστια προβλήματα, προτεραιότητα παραμένουν οι κοινωνικές ανάγκες

Σε έναν ιδιαίτερο χώρο δουλειάς βρέθηκε ακόμα η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στην Αβάνα, κατά τη διάρκεια της διεθνιστικής επίσκεψης αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Κουβανών Εργατών (CTC) είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της κρατικής επιχείρησης AXSS, όπου είναι σε εξέλιξη μια σειρά από έργα για τη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών, αξιοποιώντας την ηλεκτροκίνηση σε συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια.

Στον χώρο, την αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ υποδέχθηκαν μάλιστα τρεις γυναίκες συνδικαλίστριες: Η γενική γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Μεταφορές - Λιμάνια, η γραμματέας του Συνδικάτου Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και μία ακόμα, από τη Γραμματεία του Συνδικάτου Επισιτισμού - Εμπορίου.

Επίσης, για τα έργα που είναι σε εξέλιξη στον συγκεκριμένο χώρο μίλησαν η διεύθυνση της επιχείρησης και αντιπροσωπεία του αρμόδιου υπουργείου Μεταφορών.

Θα υπερασπιστούμε την επανάσταση μέχρι τέλους!

«Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας, εμείς θα υπερασπιστούμε την επανάσταση μέχρι τέλους» ήταν μία από τις αναφορές που έκαναν οι οικοδεσπότες της συνάντησης. Και με τα ηλεκτρικά βαν στο φόντο, οι Κουβανοί εξήγησαν τις προτεραιότητες σε κάποια από τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, για τα οποία «τρέχουν» την ηλεκτροκίνηση, ως ένα ακόμα μέτρο - απάντηση στις ελλείψεις σε καύσιμα.


Ενα από αυτά είναι η μεταφορά υγειονομικών με βαν σε νοσοκομεία και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, μια υπηρεσία που ξεκινάει στην Αβάνα και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Δύο ακόμα έργα που σχεδιάζονται αφορούν τη μεταφορά με ηλεκτροκίνητα βαν παιδιών με αναπηρία και ασθενών που κάνουν αιμοκάθαρση, ώστε να είναι ακόμα πιο ανθρώπινη η περίθαλψή τους.

Ενα έργο που είναι σε πλήρη εξέλιξη από τη συγκεκριμένη κρατική υπηρεσία, είναι αυτό που έδωσε και λύση σε ένα πολύ ευαίσθητο και ανθρώπινο ζήτημα: Αυτό της μεταφοράς των σορών από τον τόπο του θανάτου προς τον τόπο καύσης ή ταφής. Προφανώς, φαντάζει παράξενη μια τέτοια «προτεραιότητα», αφού ακόμα και η διαχείριση του θανάτου στον καπιταλισμό είναι πανάκριβο εμπόρευμα. Το κουβανικό κράτος όμως αναλαμβάνει εξολοκλήρου αυτή τη διαδικασία, όμως το εμπάργκο υψώνει κι εδώ μεγάλα εμπόδια. Κι αυτό γιατί, λόγω των ελλείψεων σχετικών μέσων, πολλές φορές οι θανόντες παρέμεναν σε σπίτια ή στα νοσοκομεία μέχρι να βρεθεί λύση για τη μεταφορά τους.

Οπότε αυτή η υπηρεσία συμβάλλει καθοριστικά, διαθέτοντας τώρα αρκετά ηλεκτρικά οχήματα, ενώ αναμένει και νέα, που θα ενταχθούν το επόμενο διάστημα για τη μεταφορά και των συγγενών των θανόντων.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει η Κούβα», ήταν το μήνυμα των συνδικαλιστών και της διεύθυνσης της επιχείρησης, αναλύοντας όλες τις πλευρές των έργων της, φανερώνοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για αξιοποίηση της τεχνολογίας με κριτήριο την ουσιαστική ανακούφιση και στήριξη του λαού σε μια σειρά πλευρών της καθημερινότητάς του.



    
