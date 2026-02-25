Το ρεπορτάζ συνεχίζεται

Το ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» ξεκινάει σήμερα με τη συνάντηση της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ με τη CTC και με τις επισκέψεις σε δύο ακόμα χώρους. Θα συνεχιστεί και στο αυριανό φύλλο με το υπόλοιπο πρόγραμμα που ακολούθησε η αποστολή στην Κούβα.