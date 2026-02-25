«Η Κούβα δεν είναι μόνη! Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!»

Τρεις μέρες, γεμάτες από τις πιο δυνατές στιγμές: Τις στιγμές εκείνες που με λόγια μετρημένα, με μέσα λιγοστά από εκείνα που «δεν περισσεύουν», αλλά με ψυχή και πίστη στο δίκιο των «από κάτω» ξεδιπλώνεται η πιο μεγάλη δύναμη. Η δύναμη της διεθνιστικής λαϊκής αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς στήριξης σε έναν ηρωικό λαό για να συνεχίσει να αντέχει.

Τον γίγαντα λαό της Κούβας! Εκείνους τους 10 εκατομμύρια περίπου κατοίκους στο Νησί της Επανάστασης, που εδώ και 67 χρόνια «βάζουν δύσκολα» στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα.

* * *

Σε αυτόν τον λαό μετέφερε την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης της χώρας μας η διεθνιστική αποστολή του ΠΑΜΕ που βρέθηκε στην Κούβα από το πρωί της Παρασκευής 20 Φλεβάρη μέχρι και την Κυριακή 22 Φλεβάρη.

Εκπρόσωποι συνδικάτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με τις συναντήσεις και τις επισκέψεις τους στο νησί, με τη βοήθεια που μετέφεραν από τα σωματεία και τους εργαζόμενους της χώρας μας, έκαναν πράξη ένα ακόμα σπουδαίο καθήκον και άφησαν μια υπόσχεση.

Οτι σε αυτή την πιο δύσκολη φάση των τελευταίων δεκαετιών, αφού το εγκληματικό εμπάργκο από τις ΗΠΑ μετατρέπεται σε θηλιά που στραγγαλίζει ολόκληρο τον κουβανικό λαό, η Κούβα δεν θα μείνει μόνη! Θα έχει στο πλευρό της και τον λαό της χώρας μας, τους εργάτες και τη νεολαία, όλους εκείνους που εδώ και δεκαετίες εμπνέει με το παράδειγμα της αντοχής της, του αγώνα της απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο.





* * *

Αυτόν τον γίγαντα λαό υπερασπίζονται με την αλληλεγγύη τους τα συνδικάτα. Τον κουβανικό λαό, που μετά από τόσες δεκαετίες πολεμικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ, μετά από τόσες επεμβάσεις, δολιοφθορές, σαμποτάζ, δολοφονίες, μαφιόζικες πρακτικές και κάθε λογής τρομοκρατικές ενέργειες, εξακολουθεί να αντέχει. Μετά από τόσες δεκαετίες σκληρού εμπάργκο και αποκλεισμών κάθε είδους επιμένει να μη γονατίζει. Επιμένει να στέκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, ξεδιπλώνοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν όταν η εργατική τάξη ξηλώνει τους εκμεταλλευτές της, όταν παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και οικοδομεί τη δική της κοινωνία.

Υπάρχουν δυσκολίες; Υπάρχουν, και είναι τεράστιες: Ο αποκλεισμός που κλιμακώνεται, το ενεργειακό εμπάργκο που κηρύχθηκε από τις 29 Γενάρη, οι δασμοί που επιβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση σε όποια χώρα συναλλάσσεται με την Κούβα, η ένταξη στη λίστα χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία, διαμορφώνουν μια κατάσταση οικονομικού στραγγαλισμού.

Τα αποτελέσματα αυτού του στυγνού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος αποτυπώνουν οι δραματικές εικόνες που παρουσιάζουν διεθνή ΜΜΕ και που τις τελευταίες μέρες αναπαράγονται και στη χώρα μας από αστικά Μέσα, επιχειρώντας μάλιστα να ενοχοποιήσουν τον ίδιο τον κουβανικό λαό και τον δρόμο που επιλέγει. Από τη μία δηλαδή στρίβουν το μαχαίρι στις πληγές που ανοίγει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός στην Κούβα και από την άλλη λένε ότι φταίει ο ίδιος ο λαός που ματώνει για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια του. Από τη μία του στερούν τα πιο ζωτικά αγαθά, όπως τα καύσιμα και την Ενέργεια, και από την άλλη του κουνάνε το δάχτυλο όταν βυθίζεται στο σκοτάδι, όταν τα σκουπίδια γίνονται σωροί, όταν ο τουρισμός λιγοστεύει.





* * *

Αυτή η οργή για την εγκληματική πολιτική των ΗΠΑ υπάρχει παντού στην Κούβα, καταγράφεται σε κάθε συνάντηση που πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ.

Ομως καταγράφεται και το πείσμα, η πίστη στο δίκιο τους για να αντέξουν. Αυτός είναι ο επίλογος σε κάθε συζήτηση μαζί τους: «Μην ανησυχείτε για εμάς, θα αντέξουμε». «Στηριγμένοι ο ένας στον άλλο θα τα καταφέρουμε». «Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε αποικία των ΗΠΑ». «Χρωστάμε τα πάντα στην Επανάσταση, δεν γυρίζουμε πίσω».

Τέτοια λόγια, λόγια καρδιάς μαζί και με ευχαριστίες για την αλληλεγγύη, για το «κουράγιο που μας δίνετε, για να κρατήσουμε», φανερώνουν και τον μονόδρομο για τον κουβανικό αλλά και για όλους τους λαούς: Αυτόν του αγώνα και της αλληλεγγύης.

* * *

Στην Αβάνα, την αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ καλωσόρισε την Παρασκευή η Niurka Maria Gonzalez Orbera, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κουβανών Εργατών.

Στην αποστολή συμμετείχαν εργαζόμενοι - μέλη σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, από τις Μεταφορές, την Υγεία, το Εμπόριο, τις Τράπεζες κ.ά., και την πρώτη μέρα βρέθηκαν σε κεντρικό Νοσοκομείο της Αβάνας, όπου συζήτησαν τις δυσκολίες αλλά και τα επιτεύγματα του συστήματος Υγείας, όπως και σε κρατική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη έργο ηλεκτροκίνησης για κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού.





Το Σάββατο ξεχώρισε ηενώ την Κυριακή ακολούθησαν επισκέψεις σε μνημεία και ιστορικά σημεία της Αβάνας, ταυτισμένα με την Επανάσταση, όπως στο εμβληματικό μνημείο της «Granma».

Μια ακόμα πρωτοβουλία τιμής στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, του ανυπότακτου λαού που αποτελεί «φάρο» αντίστασης και διεθνιστικής προσφοράς, καρφί στο μάτι του ιμπεριαλισμού, έγινε πράξη.

Αυτό το μήνυμα επέστρεψε από χθες στην Ελλάδα, με κάθε συνδικαλιστή που συμμετείχε στην αποστολή και τα σωματεία να γίνονται η φωνή αυτού του ηρωικού λαού στη χώρα μας.

Γίνεται κάλεσμα προς την εργατική τάξη να δυναμώσει τον αγώνα, με σύνθημα: «Η Κούβα δεν είναι μόνη! Κάτω τα χέρια, η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!».