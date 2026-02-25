Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ροδοχωρίου «Βέρμιο» εκφράζει την αγανάκτηση των αγροτών της περιοχής για τη συνεχιζόμενη έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σχετικά με την πορεία των αποζημιώσεων για τις σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες (κεράσια, μήλα κ.ά.) από τον παγετό που σημειώθηκε στις 19-20/3/2025 και 9-10/4/2025. Οπως αναφέρει, «μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα αποζημίωσης, ποιος μηχανισμός θα εφαρμοστεί, αν έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο και πότε θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, που αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πληρωμή. Την ίδια στιγμή διακινούνται πληροφορίες για καταβολές αποζημιώσεων έως το Πάσχα, χωρίς καμία επίσημη επιβεβαίωση». Ζητά άμεση, σαφή και επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια, τη ΔΑΟΚ και το αρμόδιο υπουργείο για όλες τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
