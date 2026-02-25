ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Οι εργαζόμενοι έχουν τώρα το δικό τους Σωματείο

Το επόμενο βήμα στην οργάνωση της πάλης τους κάνουν οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, προχωρώντας στην ίδρυση Σωματείου.

Το Εργατικό Σωματείο Υπαλλήλων Ασφαλείας (ΕΣΥΠΑΣ) καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου σε οργάνωση και κοινό αγώνα, καθώς «ζούμε καθημερινά τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, την άγρια εκμετάλλευση, τις απλήρωτες υπερωρίες, το ανύπαρκτο πρόγραμμα εργασίας, τους άθλιους μισθούς, την τρομοκρατία και τις απειλές, την έκθεση σε κίνδυνο, την κοροϊδία, την απληρωσιά και την απόλυτη ασυδοσία των εργοδοτών στον κλάδο μας, για να θησαυρίζουν αυτοί από τη δική μας δουλειά», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τονίζει πως η λύση δεν έρχεται από την παραίτηση και την εύρεση κάποιου άλλου εργοδότη, αλλά στον συλλογικό αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ένα σωματείο που θα τους ενώνει στον αγώνα για να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους, ένα σωματείο όπου θα συζητούν και θα αποφασίζουν όλοι μαζί, παλεύοντας συλλογικά και οργανωμένα.

Σημειώνουν πως γι' αυτό χρειάζεται ένα πραγματικό σωματείο των εργαζομένων και όχι παραμάγαζο των εργοδοτών, σωματείο που θα συντονίζει τη δράση του με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα σωματεία, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη, στη στήριξη και την αλληλεγγύη. Τέλος, καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12 μ. στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση στις 11.20 π.μ. στη στάση «Σύνταγμα» του τραμ.