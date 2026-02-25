Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Οι εργαζόμενοι έχουν τώρα το δικό τους Σωματείο

Το επόμενο βήμα στην οργάνωση της πάλης τους κάνουν οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, προχωρώντας στην ίδρυση Σωματείου.

Το Εργατικό Σωματείο Υπαλλήλων Ασφαλείας (ΕΣΥΠΑΣ) καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου σε οργάνωση και κοινό αγώνα, καθώς «ζούμε καθημερινά τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, την άγρια εκμετάλλευση, τις απλήρωτες υπερωρίες, το ανύπαρκτο πρόγραμμα εργασίας, τους άθλιους μισθούς, την τρομοκρατία και τις απειλές, την έκθεση σε κίνδυνο, την κοροϊδία, την απληρωσιά και την απόλυτη ασυδοσία των εργοδοτών στον κλάδο μας, για να θησαυρίζουν αυτοί από τη δική μας δουλειά», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τονίζει πως η λύση δεν έρχεται από την παραίτηση και την εύρεση κάποιου άλλου εργοδότη, αλλά στον συλλογικό αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από ένα σωματείο που θα τους ενώνει στον αγώνα για να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους, ένα σωματείο όπου θα συζητούν και θα αποφασίζουν όλοι μαζί, παλεύοντας συλλογικά και οργανωμένα.

Σημειώνουν πως γι' αυτό χρειάζεται ένα πραγματικό σωματείο των εργαζομένων και όχι παραμάγαζο των εργοδοτών, σωματείο που θα συντονίζει τη δράση του με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τα σωματεία, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη, στη στήριξη και την αλληλεγγύη. Τέλος, καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φλεβάρη στις 12 μ. στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση στις 11.20 π.μ. στη στάση «Σύνταγμα» του τραμ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Απεργούν σήμερα για μισθούς και μέτρα ασφαλείας
«Η Κούβα δεν είναι μόνη! Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών!»
Υπερασπιζόμαστε χωρίς φόβο τον δικό μας κόσμο: Της αλληλεγγύης και της ειρήνης, απέναντι στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα!
Μεγάλες οι δυσκολίες, μεγάλη και η προσπάθεια να ξεπεραστούν
Ερώτηση για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
Οργανωτής των αγώνων, σχολείο αλληλεγγύης, αποκούμπι κάθε λαϊκής οικογένειας
Συνεχίζει τις φιέστες σε ...ντουβάρια χωρίς προσωπικό
 Κάτω τα χέρια από τη συνδικαλιστική δράση!
 Το ρεπορτάζ συνεχίζεται
Στο «Σπίτι του Τσε»
Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας
 Πάλι με την κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
 Κινητοποίηση για τις ελλείψεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού
 «Στον αέρα» για ζημιές σε καλλιέργειες
 Συνέλευση λογιστών στη Θεσσαλονίκη
 Εκδήλωση για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
Για εμάς η διεθνιστική βοήθεια στον κουβανικό λαό είναι «νόμος»
 Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα στις 11 Μάρτη
 Εκδηλώσεις και καμπάνια αλληλεγγύης
 Σήμερα Τετάρτη οι αρχαιρεσίες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ