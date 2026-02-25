Στο «Σπίτι του Τσε»

Σε χώρους που έζησε και εργάστηκε ο Τσε Γκεβάρα περιηγήθηκαν επίσης οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.

Εκεί, σε ένα από τα υψώματα, στα ανατολικά του λιμανιού της Αβάνας, στην περιοχή που είναι το φρούριο Λα Καμπάνια, βρίσκεται και το πρώτο οίκημα που κατέλαβε ο Τσε με τις δυνάμεις που διοικούσε το 1959, κατά την προέλαση από τη Σάντα Κλάρα προς την πρωτεύουσα της Κούβας.

Το συγκεκριμένο σπίτι μάλιστα ανήκε σε αξιωματικό του δικτάτορα Μπατίστα τον οποίο ανέτρεψε η Κουβανική Επανάσταση και το εγκατέλειψε την 1η Γενάρη του 1959. Ο Τσε λοιπόν έφτασε και κατέλαβε με τις δυνάμεις του το σπίτι αυτό στις 3 Γενάρη του 1959, και ήταν το πρώτο μέρος που κοιμήθηκε στην Αβάνα, μένοντας εκεί μέχρι και τον Μάρτη του ίδιου χρόνου. Πρόκειται για ιστορική τοποθεσία, καθώς εκεί συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν αρκετά από τα πρώτα μέτρα της Κουβανικής Επανάστασης.

Πλέον έχει μετατραπεί και λειτουργεί σαν μουσείο και πολιτιστικό κέντρο, που φιλοξενεί φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα του Τσε κ.ά.

Με τη μορφή του μεγάλου επαναστάτη και με την προσφορά του στον ηρωικό αγώνα του κουβανικού αλλά και άλλων λαών στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική να φλογίζει τις καρδιές των αγωνιστών όπου Γης, η περιήγηση σε έναν τέτοιο χώρο συγκλονίζει.





Εκεί είναι το γραφείο του, με προσωπικά του αντικείμενα και το κρεβάτι του. Εκεί εκτίθενται υλικά από την καθημερινότητα του αντάρτικου, από το χρονικό της ζωής του μέχρι την εξόντωσή του στη Βολιβία. Φωτογραφίες από τη δράση του με τους συντρόφους του όπως ο Φιντέλ, ο Καμίλο κ.ά., τόσο στο αντάρτικο όσο και μετέπειτα στην άσκηση της εξουσίας.