Πάλι με την κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ βάζει πλάτη στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκου, ο οποίος «καταδίκασε την κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας και υπερασπίστηκε (πάλι) τον ανεκδιήγητο υπουργό εμπορίου της Υγείας εκθειάζοντας (πάλι) το δήθεν έργο του», καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της.

Οπως αναφέρει, ο πρόεδρος «για άλλη μια φορά σε τηλεοπτική εμφάνιση πήρε θέση ενάντια στους υγειονομικούς και τις κινητοποιήσεις τους».

«Ο κατήφορος του κολαούζου του υπουργείου δεν έχει τέλος», σημειώνει, ακόμα, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει φτάσει στο σημείο «να κατηγορεί τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Νίκαιας, επειδή θέλησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια για την κατάσταση που βιώνουν στο νοσοκομείο και να διαμαρτυρηθούν δίκαια για τα κενά και τις ελλείψεις, ξεπερνάει κάθε όριο. Πόσο μάλλον όταν οι συνάδελφοί μας δέχτηκαν την απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων με χημικά και ξύλο».

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει και το γεγονός ότι «ο υπουργός εμπορίου της Υγείας δεν πάει στα νοσοκομεία για να λύσει προβλήματα, αλλά για να κάνει σόου, με φωτογράφους και κάμερες. Αν ήθελε να λύσει τα προβλήματα θα το έκανε χωρίς φιέστες, βίντεο, ματ και φασαρίες», συμπληρώνοντας πως την ίδια στιγμή «είναι απαράδεκτη η στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ που λειτουργεί ως γραφείο Τύπου του υπουργείου Υγείας, αναπαράγοντας τα ψέματά του και ρίχνοντας το φταίξιμο στους εργαζόμενους και όχι στις αστυνομικές δυνάμεις».

Στη συνέχεια, η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει πως «όσο και να θέλει η κυβέρνηση και οι φίλοι της να μην κουνιέται φύλλο στα δημόσια νοσοκομεία, να υποδέχονται οι υγειονομικοί τα κλιμάκια του υπουργείου με λουλούδια και χειροκροτήματα, τα σωματεία των νοσοκομείων θα συνεχίσουν να αντιπαλεύουν την εγκληματική πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας που θυσιάζει τα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών στον βωμό του κέρδους».

«Δεν θα καταφέρουν να φιμώσουν αυτούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα Υγείας, όση καταστολή και να χρησιμοποιήσουν, όση λάσπη και να ρίξουν με την προνομιακή προβολή που έχουν στα ΜΜΕ», ξεκαθαρίζει στο τέλος η Ομοσπονδία.

Την απαράδεκτη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει με ανακοίνωσή της και η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», καλώντας τους εργαζόμενους υγειονομικούς στα δημόσια νοσοκομεία «να γυρίσουν την πλάτη τους στη συμβιβασμένη συνδικαλιστική ηγεσία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ. Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη διαχρονική εγκληματική πολιτική κράτους, ΕΕ, κυβερνήσεων που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν εμπόρευμα και τους υγειονομικούς ως αναλώσιμους».