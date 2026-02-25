ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Συνεχίζει τις φιέστες σε ... ντουβάρια χωρίς προσωπικό

Eurokinissi

Με απειλές για απολύσεις, νομικές και πειθαρχικές κυρώσεις και φιέστες ανά την Ελλάδα, η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει σιγή νεκροταφείου για το ρήμαγμα του δημόσιου συστήματος Υγείας, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή του.

Ετσι, μετά το Κρατικό της Νίκαιας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επισκέφτηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την περασμένη Παρασκευή και το Βοστάνειο Νοσοκομείο στη Μυτιλήνη, όπου πλήθος υγειονομικών, το Εργατικό Κέντρο, σωματεία συνταξιούχων και άλλοι μαζικοί φορείς συγκεντρώθηκαν απαιτώντας «λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Για πολλοστή φορά ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης αναμάσησε τα ίδια ψέματα, όπως για τη δήθεν «μηδέν αναμονή στη λίστα χειρουργείου», όταν μόνο για τα ορθοπεδικά η αναμονή ξεπερνά τους 12 μήνες, υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων και η Νευροχειρουργική κλινική λειτουργεί με μόνο έναν νευροχειρουργό, που εφημερεύει 30 μέρες τον μήνα, 24 ώρες το 24ωρο.

Ο υπουργός Υγείας μάλιστα γύρισε την πλάτη και έφυγε όταν οι συγκεντρωμένοι έκαναν φύλλο και φτερό το κυβερνητικό αφήγημα. Τόνισαν ότι πρόκειται για εγκαίνια ...ντουβαριών, καθώς στην Ψυχιατρική κλινική υπηρετούν μόλις 3 ψυχίατροι - ο ένας εκ των οποίων είναι συμβασιούχος - που κάνουν 10 εφημερίες τον μήνα, ενώ μετά την αποχώρηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου πριν έναν χρόνο δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στο νησί. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν «προσλήψεις θα γίνουν το Πάσχα»...

Γιατροί, νοσηλευτές, κάτοικοι και εργαζόμενοι του νησιού έθεσαν το ίδιο πρόβλημα που μπαίνει στο τραπέζι στα κατά καιρούς εγκαίνια των ανακαινίσεων που κάνει η κυβέρνηση στα διάφορα Τμήματα και στις κλινικές των γερασμένων νοσοκομείων. Την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, τη μετατροπή των νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες.

Κατήγγειλαν τη μείωση των χειρουργικών αιθουσών λόγω της υποστελέχωσης, την κατάργηση της τρίτης βάρδιας στο Νεφρολογικό Τμήμα, το οποίο λειτουργεί με μόνο έναν νεφρολόγο, συνεπικουρούμενο από παθολόγους, βασικές ειδικότητες που είναι μονήρεις, όπως ένας γαστρεντερολόγος. Στον αξονικό τομογράφο εφημερεύουν μόνο τρεις ακτινολόγοι - που ο ένας βρίσκεται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση - κάνοντας 10 εφημερίες τον μήνα και καλύπτοντας πολύ μεγάλο όγκο εξετάσεων, ενώ η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της Λέσβου είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από εκείνη του Νοσοκομείου.

Μιζέρια είναι τα Κέντρα Υγείας χωρίς προσωπικό

Τις μαζικές συγκεντρώσεις των γιατρών, υγειονομικών, εργαζομένων και κατοίκων του νησιού σε Μυτιλήνη και Μανταμάδο χαιρετίζει η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ, τονίζοντας: «Πανηγυρίζει ο υπουργός και η κουστωδία του γιατί έγινε το αυτονόητο, ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα των υγειονομικών και των κατοίκων του νησιού, για το οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις και στη Βουλή εδώ και χρόνια από τους βουλευτές του ΚΚΕ. Πανηγυρίζουν γιατί αντικατέστησαν ένα "χρέπι" που τόσο η δική του όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το άφησαν να καταρρεύσει, και το οποίο θα λειτουργήσει την ώρα που δεν υπάρχει καν παιδοψυχίατρος σε καμία δημόσια δομή στο νησί!

Πριν κόψει τις κορδέλες, ο υπουργός άκουσε από τους ιατρούς, τους ειδικευόμενους και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, τις οποίες παραδέχθηκε στις δηλώσεις του, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό εξαιτίας της εντατικοποίησης και των χαμηλών μισθών, χωρίς να δώσει καμία απάντηση. Φυσικά, μόλις οι γιατροί αποδόμησαν το ψέμα του για τις δήθεν "μηδενικές αναμονές" στα χειρουργεία, ο Γεωργιάδης σηκώθηκε και έφυγε!

Στον Μανταμάδο δεν καταδέχτηκε καν να μιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής και πήγε κατευθείαν να εγκαινιάσει τα ντουβάρια του νέου Κέντρου Υγείας, στα οποία ...υπηρετούν 1 γιατρός, 1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές! Ακόμα και το ασθενοφόρο που υπήρχε εκεί για τα εγκαίνια το έφεραν από το ΚΥ Καλλονής, στο οποίο και επέστρεψε μόλις έφυγαν οι κάμερες!

Με τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους οι υγειονομικοί και ο λαός του νησιού έστειλαν "κουβά" τα εγκαίνια - εμπαιγμό του υπουργού, που αντί να πάρει μέτρα για τη στελέχωση των δομών Υγείας αποκαλεί μίζερους αυτούς που διεκδικούν την αναβάθμισή τους. Μιζέρια, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι να διεκδικείς τα αυτονόητα. Μιζέρια είναι εν έτει 2026 να υπάρχουν Κέντρα Υγείας χωρίς προσωπικό, να πηγαίνεις με ένα απλό τραύμα και να σε στέλνουν στο Νοσοκομείο!

Οι απαράδεκτες εικόνες αστυνομοκρατίας μέσα στο Νοσοκομείο, με δεκάδες πάνοπλους αστυνομικούς να περικυκλώνουν τους διαδηλωτές, αποδεικνύουν το πόσο έχει στριμωχτεί η κυβέρνηση από τους υγειονομικούς που σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλουν τις τεράστιες ελλείψεις και την πολιτική που οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας Υγείας. Αραγε αν χρειάζονται τόσοι αστυνομικοί για τα εγκαίνια του "καλύτερου Κέντρου Υγείας στην Ελλάδα", όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, για το χειρότερο πόσοι χρειάζονται;».