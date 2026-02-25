Τετάρτη 25 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Εκδήλωση για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Το θέμα της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας στην εργασία βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων «Pfizer Hellas». Ο ειδικός ψυχίατρος Παναγιώτης Γεωργάκας φώτισε πλευρές γύρω από τις ψυχολογικές συνέπειες της τηλεργασίας και τις συνέπειές της στον άνθρωπο, ενώ απασχόλησε και το θέμα του «burnout», που μπορεί να περάσει έως και απαρατήρητο από έναν εργαζόμενο. Ακόμα ανέδειξε τις αιτίες του ζητήματος, διευκρινίζοντας ότι δεν αρκεί μια «πυροσβεστική» παρακολούθηση από ψυχολόγο αν δεν εξαλειφθούν οι αιτίες.

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, αναφέρθηκε στον ρόλο του γιατρού Εργασίας, που πέραν των έκτακτων περιστατικών αποστολή του είναι να παρακολουθεί τους εργαζόμενους ώστε να εντοπίζει κοινές επιπτώσεις στην υγεία τους, καθώς και επαγγελματικές ασθένειες. Ειδική αναφορά έγινε στην επέκταση του εργάσιμου χρόνου και στις συνέπειες που αυτή έχει.

Η πρόεδρος του Σωματείου, Λίλη Μαραγκού, εστίασε στις δυνατότητες της εποχής για περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους αλλά και συμμετοχή στο σωματείο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, τη δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης κ.ά.

Η εκδήλωση έκλεισε με κάλεσμα σε συμμετοχή στο απεργιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
