Συνέλευση λογιστών στη Θεσσαλονίκη

Η Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Παρασκευή 27/2 (6 μ.μ. - 9 μ.μ.), στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την ίδια μέρα, θα ξεκινήσει η διαδικασία των εκλογών η οποία θα συνεχιστεί στις 1 και 5 Μάρτη.