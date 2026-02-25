Κάτω τα χέρια από τη συνδικαλιστική δράση!

Σε συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια σήμερα Τετάρτη στις 9 π.μ. καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας να αποσυρθεί κάθε κατηγορία και να αθωωθούν οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές Αντώνης Ταβουλάρης (σήμερα πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, προηγούμενα συνδικαλιστής του ΟΣΕ), Βασίλης Νικολακόπουλος και Γιάννης Καρναβάς (συνδικαλιστές του Συνδικάτου Οικοδόμων), που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και συνέβαλαν να αλλάξει «σελίδα» ο συνδικαλιστικός φορέας.

Πρόκειται για στημένες διώξεις από τους ξεπουλημένους εργατοπατέρες της γνωστής πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, οι οποίες στηρίχτηκαν σε ανυπόστατες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς τους.

Το ΕΚ Πάτρας στέκεται στο πλευρό των αγωνιστών συνδικαλιστών που διώκονται και σημειώνει: «Αυτοί που διώκονται, είναι αυτοί που παλεύουν μέσα από τα σωματεία τους για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Η δικιά τους δράση, με τη συνεπή, ταξική γραμμή πάλης στο εργατικό κίνημα, στο ΠΑΜΕ, κράτησε όρθια τα συνδικάτα για να πεταχτεί έξω από το ΕΚ Πάτρας ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Για να γίνει το ΕΚΠ πραγματικό αποκούμπι και στήριγμα για τους εργαζόμενους! Το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και δεν υποχωρεί!».

Στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα Τετάρτη εκδικάζεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Ελένης Μπακιρλή, που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ Χ. Κοροξενός.

Σε συγκέντρωση συμπαράστασης στις 9.30 π.μ. έξω από το Δικαστικό Μέγαρο καλεί το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και απαιτεί να αποσυρθεί άμεσα η μήνυση και να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος της Ελ. Μπακιρλή, που σήμερα είναι εκλεγμένη στα Διοικητικά Συμβούλια του σωματείου και της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου.

Θυμίζουμε ότι ο Χ. Κοροξενός, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του προέδρου του Σωματείου, συναντήθηκε με το κόμμα «Ελληνες», τους γνωστούς «μπροστινούς» του καταδικασμένου και φυλακισμένου εγκληματία Κασιδιάρη. Στη συνάντηση αυτή, που έγινε γνωστή από δελτίο Τύπου του φασιστικού μορφώματος, με φωτογραφίες που το συνόδευαν και εμφάνιζαν τον μηνυτή χαμογελαστό δίπλα στους φασίστες, ο ίδιος παρουσιαζόταν με την ιδιότητα του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να υπάρχει απόφαση ή εξουσιοδότηση από το ΔΣ του Σωματείου.

Για την απαράδεκτη αυτή στάση του τότε προέδρου του Σωματείου, η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», ο συνδυασμός με τον οποίο εκλεγόταν η Ελ. Μπακιρλή στο Σωματείο του ΑΧΕΠΑ και στο ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αγανάκτησή του για το «ξέπλυμα» στο φασιστικό μόρφωμα με την παρουσίασή του ως φιλανθρωπικής οργάνωσης. Σ' αυτή την ανακοίνωση ο Χ. Κοροξενός «απάντησε» με μήνυση.