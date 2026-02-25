ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣE ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Απεργούν σήμερα για μισθούς και μέτρα ασφαλείας

Στην Αττική απεργιακή προσυγκέντρωση στις 10 π.μ. στο «Τιτάνια» και συγκέντρωση στις 11 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας

Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό - Τουρισμό και ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα. Τοκαλεί σε μαζική συμμετοχή. Ηείναι στιςστο «Τιτάνια» και μετά η απεργιακή συγκέντρωση στιςστο

«Είναι μάχη ζωής αυτή που δίνουμε με τα σωματεία μας», τονίζει το Συνδικάτο στο κάλεσμά του, σημειώνοντας πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου περιλαμβάνεται η επιδότηση ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στο 80% του μισθού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το Συνδικάτο είχε προβεί σε μια σειρά κινητοποιήσεις στη ΔΥΠΑ, καθώς πολλοί συνάδελφοι είχαν μείνει χωρίς το παραμικρό εισόδημα την περίοδο των γιορτών, με το υπουργείο Εργασίας να «κωφεύει».

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν επίσης: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Αττική, με συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν αποφασίσει μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Ολα τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, επαναφορά των ΒΑΕ όπως προϋπήρχαν και του εφάπαξ στην 20ετία.

Παράλληλα καταγγέλλουν την ομηρία στην οποία βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι, δουλεύοντας κάτω από συνθήκες τεράστιας πίεσης και εντατικοποίησης, ενώ αμέσως μετά πετιούνται στην ανεργία. Γι' αυτό και ανάμεσα στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου είναι συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους, κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και κατοχύρωση της εποχικότητας των συμβασιούχων συναδέλφων.

Απεργιακή συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη στις 11 π.μ., έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης οργανώνει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕΠΕ), συνεχίζοντας τον αγώνα για καλύτερους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια και σταθερή δουλειά. Και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα με συμμετοχή στην απεργία και στο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12 μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Παράλληλα καταγγέλλει τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις εργοδοτών στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού μπροστά στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 25ης και της 28ης Φλεβάρη.

Απεργία και στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, με επιτυχία ξεκίνησε χθες η νέα 48ωρη απεργία των εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΕΔΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, τη μεγαλύτερη σε απασχόληση εργολαβική εταιρεία στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Μετά την απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε συνέλευση στην πύλη του εργοστασίου, όπου οι απεργοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 48ωρη απεργία την Παρασκευή και το Σάββατο και τη συμμετοχή του Σωματείου στην απεργιακή συγκέντρωση το Σάββατο, στα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στη χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση στην πύλη των ΕΛΠΕ. Μοίρασαν πλατιά στους συναδέλφους τους μόνιμους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ την ανακοίνωση με τις διεκδικήσεις τους, ενώ με τα συνθήματά τους σηματοδοτούσαν την απόφαση συνέχισης και κλιμάκωσης της πάλης τους για αυξήσεις στους μισθούς και πρόσληψή τους απευθείας στα ΕΛΠΕ, όπου για δεκαετίες απασχολούνται μέσω εργολάβου ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εργαζόμενοι άλλων κλάδων, εκφράζοντας συμπαράσταση στον αγώνα τους. Εκ μέρους των σωματείων χαιρέτισε ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Hellenic Tain», και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στο απεργιακό συλλαλητήριο του Σαββάτου, στις 12 μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.