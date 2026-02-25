Για εμάς η διεθνιστική βοήθεια στον κουβανικό λαό είναι «νόμος»

Τη διεθνιστική αλληλεγγύη του ταξικού εργατικού κινήματος της Ελλάδας και των εκατομμυρίων εργαζομένων της χώρας μετέφερε ο Γιώργος Πέρρος εκ μέρους του ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι «ήμασταν και θα είμαστε μαζί σας».

«Η Κούβα είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μας, δεν είναι μόνη!», σημείωσε μεταφέροντας το σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε η αποστολή για την Κούβα. Και πρόσθεσε: «Είμαστε σίγουροι ότι η κουβανική επανάσταση θα νικήσει και θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια των ιμπεριαλιστών. Και με αυτή τη βεβαιότητα στεκόμαστε δίπλα σας, γιατί ο κουβανικός λαός είναι ένας λαός αγωνιστής, ένας λαός με ιστορία», σημείωσε.

Σχολίασε μάλιστα με τα λόγια του Φιντέλ Κάστρο την προσπάθεια των ΗΠΑ να στραγγαλίσουν τον κουβανικό λαό, θυμίζοντας όσα είπε ο μεγάλος επαναστάτης - ηγέτης της Κουβάς: «Αρχισα την επανάσταση με 81 άτομα. Θα το ξαναέκανα, ακόμα κι αν ήμουν με 10 ή 15. Και με ακλόνητη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης». Και, συνεχίζοντας με τα λόγια του ίδιου, επισήμανε: «Η επανάσταση δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, είναι μια μάχη ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον».

Τόνισε μάλιστα πως «εδώ είναι οι δύο κόσμοι που συγκρούονται», εξήγησε: «Ο ένας ο κόσμος του κουβανικού λαού που παλεύει με αξιοπρέπεια για να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να είναι όλα αφιερωμένα στον άνθρωπο. Και ο άλλος κόσμος είναι αυτός που ζούμε εμείς στον καπιταλισμό, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος και αυτό προσπαθούν με τον αποκλεισμό, το εμπάργκο, τους πολέμους, τη φτώχεια, την προσφυγιά να επιβάλλουν».





«Ο ελληνικός λαός είναι με την Κούβα», τόνισε, αναδεικνύοντας όμως ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αντίπαλη: «Η κυβέρνηση της χώρας μας δεν είναι με την Κούβα. Είναι με τους Αμερικάνους, είναι με το ΝΑΤΟ, όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, και μάλιστα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας σφιχταγκαλιάζεται με τον δολοφόνο Νετανιάχου».

Στη συνέχεια, ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του ΠΑΜΕ, των εργατικών σωματείων, με δεκάδες συγκεντρώσεις, πορείες στην πρεσβεία των ΗΠΑ, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς που θα συνεχιστούν ακόμα πιο έντονα, «γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι να πληροφορηθούν αυτό που γίνεται στην Κούβα».

Θέλουν να πλήξουν έναν φάρο αντίστασης και αλληλεγγύης για όλους τους λαούς του κόσμου

Σχολιάζοντας την ένταξη της Κούβας στη λίστα των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία, ο Γ. Πέρρος τόνισε: «Οι Αμερικάνοι και όσοι είναι μαζί τους, είναι τάχα με τη "δημοκρατία". Ποιοι μιλούν για τρομοκρατία; Αυτοί που έκαναν επεμβάσεις στη Λιβύη, δημιούργησαν εμφυλίους, εισέβαλαν στο Ιράκ, έσφαξαν τον λαό της Παλαιστίνης με χιλιάδες νεκρούς και γυναικόπαιδα, και συνεχίζουν, κι αν γυρίσουμε στο 1999, το έκαναν και στη Γιουγκοσλαβία, όπως και σήμερα στη Βενεζουέλα, και απειλούν κι άλλες χώρες τώρα, και βεβαίως και την Κούβα».

Ενώ, εξηγώντας τις στοχεύσεις του ιμπεριαλισμού, ανέφερε πως «όπως κάνουν και με άλλους λαούς, που αρπάζουνε τον πλούτο τους, θέλουν να υφαρπάξουν και την Κούβα, γιατί η Κούβα είναι ο φάρος ενός άλλου συστήματος, που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη και τις πολεμικές βιομηχανίες. Γι' αυτό ας αφήσουν ήσυχη την Κούβα, όπως και όλους τους άλλους λαούς, να αποφασίζουν εκείνοι τι θα κάνουν στη χώρα τους. Τι θα κάνουν στην Υγεία, στην Παιδεία, στην εργασία και σε όλους τους τομείς».

Σχολιάζοντας μάλιστα τις δυσκολίες που διαμορφώνονται στα νοσοκομεία της Κούβας από τις διακοπές ρεύματος, ενημέρωσε την κουβανική αντιπροσωπεία πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα του καπιταλισμού, όπου «μπορεί να έχουμε ρεύμα, όμως τα νοσοκομεία είναι σε άθλια κατάσταση, υποδομές λείπουν, νοσηλευτές λείπουν, νοσοκομεία κλείνουν...».

Ενώ, εξηγώντας πρακτικά το τι συμβαίνει και πώς αντιδρά το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, ανέφερε πως π.χ. αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις λένε συνεχώς ότι δεν υπάρχουν χρήματα για Υγεία και Παιδεία. «Την ίδια στιγμή η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει 850 δισ. ευρώ στην πολεμική οικονομία. Και στην Ελλάδα χρεωθήκαμε με 25 δισ. Αντί λοιπόν να φτιάχνουμε υποδομές στην Υγεία και στην Παιδεία, τα δίνουν για να σκοτώνονται άνθρωποι, να πηγαίνουν στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και ο λαός να έχει σοβαρά προβλήματα», σημείωσε.

Μάλιστα, δίνοντας άλλη μια διάσταση στα περί «τρομοκρατίας», τόνισε ότι αυτή είναι μία και είναι των καπιταλιστών. Εφερε ως παράδειγμα τόσο το κύμα καταστολής που εξαπέλυσε η κυβέρνηση την παραμονή της επίσκεψης στην Κούβα σε γιατρούς που πάλευαν ενάντια στις ελλείψεις στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, μεταξύ τους και η Μ. Αγρογιάννη που συμμετείχε στην αποστολή, όσο και τις δίκες στις οποίες σέρνεται το σωματείο στο λιμάνι του Πειραιά και ο πρόεδρος του Μ. Μπεκρής, που επίσης συμμετείχε στην αποστολή, επειδή μπλόκαραν τη μεταφορά όπλων στο κράτος του Ισραήλ.

«Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι», υπογράμμισε ο Γ. Πέρρος, προσθέτοντας: «Να είστε σίγουροι ότι αυτόν τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο της αλληλεγγύης στην πάλη των λαών, της αλληλεγγύης στην Κούβα και τον λαό της θα τον υπερασπιστούμε. Οποια βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε, θα το κάνουμε. Για εμάς η βοήθεια και η διεθνιστική αλληλεγγύη απέναντι στον κουβανικό λαό είναι νόμος, γιατί μπορεί αύριο και ο ελληνικός λαός να βρεθεί στην ίδια μοίρα».

Ο Γ. Πέρρος έκλεισε τον χαιρετισμό του ξανά με τα λόγια του Φιντέλ «Σοσιαλισμός ή θάνατος - Πατρίδα ή θάνατος: Θα νικήσουμε!», με τις αντιπροσωπείες να χειροκροτούν και να αγκαλιάζονται σε κλίμα συγκίνησης. Μάλιστα, ενημέρωσε για τη βοήθεια που αποστέλλουν συνδικάτα και εργαζόμενοι από την Ελλάδα στους συναδέλφους τους στην Κούβα, ενώ κάλεσε την CTC να επισκεφτεί τη χώρα μας το επόμενο διάστημα.

«Ευχαριστούμε που στην πιο δύσκολη στιγμή είστε δίπλα μας»

Ζεστή και γεμάτη συγκίνηση ήταν και η απάντηση του Μιγκέλ Κολίνα Ροντρίγκεζ, που δίνοντας αναμνηστικά - συμβολικά δώρα, τόνισε πως «στους εύκολους καιρούς είναι εύκολο να βρεις φίλους και να μοιράζεσαι πράγματα. Αλλά στους δύσκολους καιρούς, τότε είναι που οι μεγάλοι φίλοι αγκαλιάζονται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στην πιο δύσκολη στιγμή που είμαστε τώρα, να σας έχουμε δίπλα μας. Και οι φίλοι δεν δίνουν αυτό που τους περισσεύει, αλλά μοιράζονται αυτό που έχουν...».