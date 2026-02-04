ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

«Ιστορική στιγμή» η συνάντηση με την Ροντρίγκες, λέει η επιτετραμμένη των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέες άδειες σε αμερικανικές εταιρείες για μπίζνες στην πετρελαϊκή βιομηχανία

«Η παρουσία μας εδώ σήμερα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο και είμαι έτοιμη να αρχίσω να εργάζομαι», δήλωσε η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, Λόρα Ντούγκου, μετά από συνάντηση που είχε στο Καράκας με την προσωρινή Πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Επανέλαβε δε το «σχέδιο τριών φάσεων» που προτάσσει η Ουάσιγκτον μετά τη στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα και το οποίο περιλαμβάνει «σταθεροποίηση» και «αποκατάσταση της ασφάλειας», οικονομική ανάκαμψη και «δημοκρατική μετάβαση».

Υποστήριξε ακόμα ότι αποφάσεις όπως το άνοιγμα του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας και η χαλάρωση των κυρώσεων - μέτρα που είχαν επιβληθεί από τις ίδιες τις ΗΠΑ - αποτελούν θεμελιώδη βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης.

Το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι η συνάντηση της Ροντρίγκες με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ έγινε «στο πλαίσιο της ατζέντας συνεργασίας της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ».

Σημειωτέον, η Ροντρίγκες διόρισε επικεφαλής διπλωματικής αποστολής της χώρας της στις ΗΠΑ τον πρώην ΥΠΕΞ, Φέλιξ Πλασένσια, καθώς οι δύο χώρες επαναλαμβάνουν διπλωματικές σχέσεις για πρώτη φορά μετά το 2019.

Στο μεταξύ, η ηγέτιδα της αστικής αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε πρόθυμη να συναντηθεί με την Ροντρίγκες «αν είναι απαραίτητο», με στόχο ένα «χρονοδιάγραμμα μετάβασης», συνεχίζοντας ωστόσο να χαρακτηρίζει την προσωρινή κυβέρνηση «μαφία με άλλο όνομα».

Να σημειωθεί ακόμα ότι όπως μετέδωσε χτες το πρακτορείο «Bloomberg», η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζει νέες άδειες σε ενεργειακές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, ενώ ήδη έχουν δοθεί άδειες σε ομίλους όπως «Trafigura» και «Vitol» για την εμπορία βενεζολάνικου πετρελαίου.

Το ΚΚ Βενεζουέλας για τη νέα «μεταρρύθμιση»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ΚΚ Βενεζουέλας σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη «μεταρρύθμιση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας (Ley Organica de Hidrocarburos - LOH), η οποία άνοιξε τον δρόμο ακόμα περισσότερο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας από τα εγχώρια και τα αμερικανικά μονοπώλια, τονίζει ότι «με το ψευδές επιχείρημα του "εκσυγχρονισμού" και της "οικονομικής αποτελεσματικότητας"» η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του LOH «ανοίγει σταδιακά και συστηματικά τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση των πρωτογενών πετρελαϊκών δραστηριοτήτων».

Η «μεταρρύθμιση» «εισάγει επίσης μηχανισμούς που επιτρέπουν τη μεταφορά της διαχείρισης μεικτών επιχειρήσεων στα χέρια μειοψηφικού ιδιώτη εταίρου, υποτάσσοντας τη διαχείριση ενός στρατηγικού τομέα σε κριτήρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων», προσθέτει.

Καταλήγοντας προειδοποιεί ότι «αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας συστηματικής πολιτικής διάλυσης της πετρελαϊκής κυριαρχίας» και καλεί «την εργατική τάξη και γενικά τις επαναστατικές, λαϊκές, γνήσια δημοκρατικές και πατριωτικές δυνάμεις να απορρίψουν αυτήν τη μεταρρύθμιση και να υπερασπιστούν τον στρατηγικό, δημόσιο και κυρίαρχο χαρακτήρα της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας».

Στην Κίνα ο Πρόεδρος της Ουρουγουάης

Το αυξημένο ενδιαφέρον της Κίνας για τη Λατινική Αμερική επιβεβαίωσε στο μεταξύ η συνάντηση που είχε στο Πεκίνο ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον ομόλογό του από την Ουρουγουάη, Ζαμαντού Ορσί, καλώντας τον σε συνεργασία «για να προωθήσουν ίσο και συντεταγμένα πολυπολικό κόσμο».

Ο Ορσί θα έχει επαφές στην Κίνα μέχρι το Σάββατο, ενώ στην 150μελή αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει συμμετέχουν πολλοί επιχειρηματίες.

Οπως δήλωσε ο ίδιος, στόχος της επίσκεψής του είναι «να ενισχυθεί η Ουρουγουάη» σε διεθνές επίπεδο «και να εξασφαλιστούν ευκαιρίες, επενδύσεις και ανάπτυξη».

Αναλυτές σχολίασαν πως «για το Πεκίνο η φιλοξενία του Ορσί (...) στέλνει το μήνυμα ότι οι χώρες της Νότιας Αμερικής παραμένουν πρόθυμες να συνεργαστούν» με την Κίνα, «παρά το όλο και πιο πολωμένο γεωπολιτικό περιβάλλον».