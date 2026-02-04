ΛΙΒΥΗ

Δολοφονήθηκε ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι

Δολοφονήθηκε χτες από ενόπλους που επιτέθηκαν στο σπίτι του στη δυτική πόλη Ζιντάν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, δευτερότοκος γιος του πρώην Προέδρου της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Η δολοφονία του 53χρονου Σαΐφ αλ Ισλάμ επιβεβαιώθηκε χτες από τον πολιτικό του σύμβουλο, Αμπντουλάχ Οθμαν.

Νωρίτερα (τη Δευτέρα), σκοτώθηκαν τρεις Λίβυοι στρατιώτες του «Εθνικού Λιβυκού Στρατού» (LNA) του στρατάρχη X. Χάφταρ, και πολλοί άλλοι αιχμαλωτίστηκαν, σε συγκρούσεις με ομάδες ενόπλων στη νότια Λιβύη, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Εκπρόσωπος του LNA, που ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Λιβύης, κατήγγειλε «θρασύδειλη επίθεση από παράνομους μισθοφόρους και συμμορίες τρομοκρατών» σε τρεις παράλληλες επιθέσεις σε ισάριθμα μεθοριακά φυλάκια κοντά σε ζώνη στρατηγικής σημασίας στο τριεθνές Λιβύης - Νίγηρα - Αλγερίας.