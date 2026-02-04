ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑ

Λήγει αύριο η συνθήκη «New START» για τον έλεγχο των πυρηνικών

Λήγει την Πέμπτη η ισχύς της συνθήκης ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο και τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων «New START», αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών μέσα σε ένα περιβάλλον έντονου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού για το «ξαναμοίρασμα» του κόσμου.

Η συνθήκη που υπογράφτηκε το 2010 προέβλεπε ότι κάθε πλευρά θα περιόριζε το οπλοστάσιό της στις 1.550 ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, τους εκτοξευτήρες και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά στα 800 και, ακόμη, μηχανισμούς επαληθεύσεων.

Οι επιθεωρήσεις ανεστάλησαν το 2023, εν μέσω της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε «καλή ιδέα» την παράταση της ισχύος της συνθήκης για έναν χρόνο, όπως υπέδειξε ο Ρώσος ομόλογός του Βλ. Πούτιν, τον Σεπτέμβρη.

Αλλά η Ουάσιγκτον ουδέποτε απάντησε επισήμως στη ρωσική πρόταση, ενώ σε δημόσιες τοποθετήσεις Αμερικανοί αξιωματούχοι επέμεναν ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η Κίνα, κάτι που το Πεκίνο απορρίπτει.

Στο μεταξύ, στα τέλη Οκτώβρη, λίγο προτού συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος τα «προγράμματα δοκιμών» άλλων χωρών.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως «ο Πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει για τον δρόμο και το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων», προσθέτοντας πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «θέλει να διατηρηθούν τα όρια που είχαν επιβληθεί στα πυρηνικά όπλα και να εμπλακεί η Κίνα στις διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών».

«Σε μόλις λίγες ημέρες ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από πριν. Για πρώτη φορά η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, θα βρεθούν χωρίς ένα θεμελιώδες έγγραφο που θα περιορίζει και θα ελέγχει αυτά τα οπλοστάσια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ρωσική πρόταση για παράταση της ισχύος της συνθήκης «New START» «παραμένει στο τραπέζι», αλλά «δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση από τους Αμερικανούς».

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σ. Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για τη νέα πραγματικότητα ενός κόσμου χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα, αφού εκπνεύσει η ισχύς της συνθήκης.

«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση» δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει τη θέση της Κίνας στον έλεγχο των εξοπλισμών, ότι δηλαδή Μόσχα και Ουάσιγκτον είναι οι δυο πυρηνικές υπερδυνάμεις και από αυτές πρέπει να ξεκινήσει η μείωση των πυρηνικών κεφαλών.

Το δε Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει περιορισμούς αν δεν πλησιάσει πρώτα σε επίπεδα ισοτιμίας τις άλλες δύο υπερδυνάμεις.

Ταυτόχρονα η Κίνα επεκτείνει με ραγδαίο ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο, χωρίς να δεσμεύεται από καμία διεθνή συμφωνία.