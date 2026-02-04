ΣΟΜΑΛΙΑ

Αποστολή F-16 από την Τουρκία με πρόσχημα τους τζιχαντιστές

Μαχητικά αεροσκάφη F-16 και πολεμικά ελικόπτερα φέρεται να στέλνει η Τουρκία στη Σομαλία, με πρόσχημα την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών της οργάνωσης «Αλ Σαμπάμπ» και με φόντο την πρόσφατη κίνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει - με τις ευλογίες των ΗΠΑ - την αποσχισθείσα από τη Σομαλία περιοχή της Σομαλιλάνδης.

Τουρκικές πηγές που δεν κατονόμασε στο τέλος της περασμένης βδομάδας το πρακτορείο «Reuters» ανέφεραν ότι το τουρκικό υπουργείο Αμυνας έχει ήδη μεταφέρει τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο σομαλικό έδαφος, πιθανώς στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου, όπου η Τουρκία έχει φτιάξει «στρατιωτική ακαδημία» και στρατιωτική βάση, παράλληλα με τα σχέδια κατασκευής «διαστημικού κέντρου» και πεδίου δοκιμής πυραύλων.

Τη Δευτέρα η ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom» σχολίασε - σε άρθρο που υπογράφεται από τον αντιπρόεδρο του τμήματος «Εξωτερικών Σχέσεων» της «Israel Aerospace Industries», Σάι Γκαλ - ότι τα F-16 «συμβόλιζαν για δεκαετίες τον δυτικό έλεγχο και την αμερικανική τεχνολογία υπό συμμαχική πειθαρχία», κάτι που «αυτήν τη βδομάδα κατέρρευσε σε έναν αεροδιάδρομο στο Μογκαντίσου», όταν «πέταξαν αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη F-16 υπό την ετικέτα της αντιτρομοκρατίας».

Ο αρθρογράφος επισημαίνει τους συμβολισμούς πίσω από την εξέλιξη, θέτοντας το ερώτημα αν πλέον «τηρούνται μόνο στα χαρτιά οι κανόνες» για τη χρήση αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας από τις χώρες - συμμάχους που την αγοράζουν.

Συσχετίζει την αποστολή τουρκικών F-16 στη Σομαλία με την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, εκτιμώντας ότι «η αναγνώριση αυτή διατάραξε μια ισορροπία που η Τουρκία έχτιζε επί μία δεκαετία στο Κέρας της Αφρικής». Θεωρεί δε πως η αποστολή των μαχητικών στη Σομαλία συνιστά «πρόβλημα πιο διαβρωτικό από την κατοχή (σ.σ. του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος) S-400», γιατί το ένα ήταν συναλλαγή και το άλλο «επιχειρησιακό δόγμα που απευθύνεται σε συμμάχους».

Αξιοποιώντας τις εκατοντάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία (όχι βέβαια γιατί έπιασε κάνας πόνος για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο και τους εκπροσώπους του), ο Γκαλ καταλήγει στην προειδοποίηση ότι η Τουρκία θέλει να αποκτήσει στόλο σύγχρονων μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ «όχι για να το χρησιμοποιήσει σε σύγκρουση με τη Ρωσία ή το Ιράν, χώρες με τις οποίες η Αγκυρα διατηρεί λειτουργικές διευθετήσεις μέσω Ενέργειας και Εμπορίου», αλλά εναντίον περιοχών στις οποίες ήδη ασκεί πίεση, δηλαδή «σε Ελλάδα και Κύπρο, εναντίον εταίρων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο» και εν τέλει «κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του συριακού εναέριου χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου».

Σομαλιλάνδη: Τάζει στο Ισραήλ πρόσβαση σε πολύτιμα ορυκτά

Ο ηγέτης της αποσχισθείσας από τη Σομαλία Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, δήλωσε χτες στο «Reuters» ότι αναμένει να συνάψει σύντομα εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ, την πρώτη και μοναδική χώρα που αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» της, τον περασμένο Δεκέμβρη.

Ο Αμπντουλάχι δήλωσε επίσης διατεθειμένος να προσφέρει στο Ισραήλ και δικαιώματα σε πολύτιμα ορυκτά, ως μέρος της συμφωνίας.

Η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα του κόσμου πλην του Ισραήλ, κίνηση που γνωστοποιήθηκε επίσημα στις 26/12/2025, σε μια προσπάθεια αφενός να περιορίσει την αυξανόμενη γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας στη Σομαλία, αφετέρου να αποκτήσει «βάση» σε μια στρατηγικής σημασία περιοχή, απέναντι από τις ακτές της Υεμένης.