ΣΟΜΑΛΙΑ

Ακύρωσε τις αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες με τα ΗΑΕ

Η κυβέρνηση της Σομαλίας ακύρωσε χτες όλες τις αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (στενός σύμμαχος του Ισραήλ που αναγνώρισε στις 26 Δεκέμβρη την «ανεξαρτησία» της αποσχισθείσας Σομαλιλάνδης) θεωρώντας πως «υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία».

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από έρευνα που άνοιξε η κυβέρνηση της Σομαλίας για τη «μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εθνικού εναέριου χώρου και των αεροδρομίων της Σομαλίας», με σκοπό την πρόσφατη διευκόλυνση της διαφυγής του ηγέτη των αυτονομιστών της Νότιας Υεμένης, Αϊντάρους αλ-Ζουμπαΐντι, στο Αμπου Ντάμπι των ΗΑΕ.

Εδώ και χρόνια, η Σομαλία διατηρεί στενές σχέσεις με την Τουρκία, η οποία διατηρεί στο Μογκαντίσου στρατιωτική ακαδημία και στρατιωτική βάση. Οπως φαίνεται, φτάνει έως το Κέρας της Αφρικής ο απόηχος των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων ή σύγκρουσης συμφερόντων της Τουρκίας με το Ισραήλ σε θέματα όπως ο γενοκτονικός πόλεμος στη Γάζα.