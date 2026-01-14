ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι ΗΠΑ εντείνουν επαφές για την «περιφερειακή ασφάλεια» των συμφερόντων τους

Ο Ρούμπιο συζήτησε με «εταίρους» από Παραγουάη και Ονδούρα για την «προώθηση της σταθερότητας στη Βενεζουέλα» και σε όλη την περιοχή

Επαφές για «στέρεες» και «ενεργότερες» συμμαχίες, που θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους σε όλη τηαναλαμβάνουν οιστον απόηχο της ιμπεριαλιστικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Γενάρη στη Βενεζουέλα, με την οποία διαμήνυσαν ότι θα υπερασπιστούν τη γεωπολιτική τους θέση στο δυτικό ημισφαίριο με κάθε τρόπο απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει επαφές με «εταίρους» της για την ανάσχεση της γοργής διείσδυσης της Κίνας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο συναντήθηκε χτες με τον Νασρί «Τίτο» Ασφούρα, ο οποίος επικράτησε οριακά στις προεδρικές εκλογές που έγιναν στις 30/11 στην Ονδούρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε προβεί σε ανοιχτές παρεμβάσεις υπέρ του Ασφούρα προεκλογικά, αλλά και κατά τη διάρκεια της πολυήμερης καταμέτρησης των ψήφων.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο «χαιρέτισε τη δέσμευση του εκλεγμένου Προέδρου Ασφούρα για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ - Ονδούρας και την προώθηση κοινών προτεραιοτήτων στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών προσπαθειών για την προώθηση της σταθερότητας στη Βενεζουέλα».

Επίσης «μίλησαν για τη σημασία της καταπολέμησης του διεθνικού εγκλήματος, της ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας, της προσέλκυσης νέων επενδυτικών ευκαιριών και του τερματισμού της παράνομης μετανάστευσης», ενώ ο Ρούμπιο «υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την ασφάλεια, με διατήρηση της διμερούς συνθήκης έκδοσης και επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών».

Πριν κάποιες μέρες ο Μ. Ρούμπιο συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον νέο Πρόεδρο της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, με θέμα την «επιχείρηση επιβολής του νόμου στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου».

Ο Ρούμπιο ευχαρίστησε για την «υποστήριξη της Παραγουάης στην αντιμετώπιση της ναρκω-τρομοκρατίας και την ενίσχυση της ασφάλειας στο ημισφαίριό μας».

Σημειωτέον, στις 18 Δεκέμβρη ΗΠΑ και Παραγουάη υπέγραψαν ειδική συμφωνία για τη διμερή συνεργασία στον τομέα της «ασφάλειας», εστιάζοντας ειδικά στις προσπάθειες «κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων διακρατικών απειλών».

Στην τελετή υπογραφής το ΥΠΕΞ της Παραγουάης είχε τονίσει ότι ο Πένια «είναι βαθιά αφοσιωμένος στη συνέχιση της έντονης εργασίας για τη σχέση μεταξύ των χωρών μας και για κοινούς στόχους», προσθέτοντας πως αυτό που διακυβεύεται «δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά η ελευθερία των ανθρώπων».

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο είχε επισημάνει ότι η συμφωνία δημιουργεί «την ευκαιρία να εκπαιδευτούμε μαζί, να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες άμεσα και γρήγορα και να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανθρωπιστική κατάσταση μπορεί να προκύψει στο μέλλον, όχι μόνο στην Παραγουάη αλλά συνολικά στην περιοχή», εντοπίζοντας και «ευκαιρία συνεργασίας σε οικονομικό επίπεδο, με πολλές ευκαιρίες να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό της Παραγουάης ώστε να γίνει μια πλουσιότερη χώρα».

Στο Καράκας και διπλωμάτες από ΕΕ - Βρετανία

Την ίδια στιγμή, ΕΕ και Βρετανία επιχειρούν να διασφαλίσουν τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα στη Λατινική Αμερική, τα οποία επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο του «ενισχυμένου Δόγματος Μονρόε» των ΗΠΑ.

Με φόντο την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ ότι «την κατάλληλη στιγμή» είναι έτοιμος να δεχτεί στον Λευκό Οίκο την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, στο Καράκας βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες και διπλωμάτες από την ΕΕ και τη Βρετανία.

Χτες ο Βενεζολάνος ΥΠΕΞ Ιβάν Χιλ δήλωσε ότι «είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε νέα ατζέντα, ατζέντα εντατικής δουλειάς για την ευημερία των δύο λαών μας, όλων των λαών της Ευρώπης και αυτού της Βενεζουέλας», μετά από συναντήσεις με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, συνάντησαν την Ροντρίγκες, τον αδερφό της και πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και τον Χιλ.

«Συμφωνήσαμε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς μια φάση παραγωγικών σχέσεων, να ανοίξουμε διαύλους διαλόγου σε όλο και μεγαλύτερο βάθος και ολοένα πιο εντατικού», ανέφερε ο Χιλ, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «ειλικρινή, εγκάρδια, ευχάριστη».

Παρέμβαση για «ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ρωσική εταιρεία «Roszarubezhneft» ανακοίνωσε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στη Βενεζουέλα «αποτελούν ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους», σύμφωνα με τους νόμους της Βενεζουέλας, το Διεθνές Δίκαιο και τις συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η εταιρεία ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, ιδρύθηκε το 2020 και λίγο αργότερα απέκτησε τις βενεζολάνικες συμμετοχές της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας «Rosneft», όταν η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε δύο μονάδες της «Rosneft» για εμπορία πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Τον περασμένο Νοέμβρη η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε 15ετή παράταση των κοινοπραξιών μεταξύ της κρατικής PDVSA και μίας μονάδας της ρωσικής «Roszarubezhneft», οι οποίες εκμεταλλεύονται δύο πετρελαιοπηγές στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή που περιέχει και ρωσικά εξαρτήματα, την οποία η Ουάσιγκτον προμηθεύτηκε επί Μπάιντεν. Αυτή φέρεται να εκπέμπει παλμικά ραδιοκύματα, προκαλώντας μεταξύ άλλων ξαφνικούς πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, αποπροσανατολισμό και προβλήματα σε ακοή, όραση και μνήμη.