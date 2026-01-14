ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Ανάπτυξη ευρωπαϊκών και ΝΑΤΟικών στρατευμάτων προωθεί η ευρωπαϊκή πλευρά

Μέσω απειλών και παζαριών εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα για τον έλεγχο τηςμε τιςνα επιμένουν στην απόκτηση του νησιού «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» και τουςνα προωθούν μια αποστολή της λυκοσυμμαχίας και επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης της Αρκτικής.

Τη Δευτέρα, σε μια κίνηση «συμβολική» αλλά ενδεικτική των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και των όσων διακυβεύονται, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα των ΗΠΑ κατέθεσε πρόταση νόμου να γίνει η Γροιλανδία η 51η Πολιτεία αφού προηγηθεί προσάρτηση ή απόκτησή της, «παρακάμπτοντας» το γεγονός ότι πρόκειται για αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας, παραδοσιακού στενού «συμμάχου» των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Το κείμενο, με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ενωσης», κατατέθηκε από τον Ράντι Φάιν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και τονίζει: «Η Γροιλανδία δεν είναι κάποιο μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ένα ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια».

«Οποιος ελέγχει τη Γροιλανδία ελέγχει τις κύριες οδούς της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και την αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τις ΗΠΑ. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει το μέλλον της στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», υποστηρίζει.

Με βάση την πρόταση νόμου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ εξουσιοδοτείται «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να την αποκτήσει ως έδαφος των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ στις δηλώσεις του έχει ξεκαθαρίσει μεταξύ άλλων ότι δεν μιλάει για μια βραχυπρόθεσμη «μίσθωση», αλλά για απόκτηση αυτού του εδάφους.

Οι Ευρωπαίοι προτάσσουν ΝΑΤΟική «προστασία»

Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι επεξεργάζονται ήδη σχέδια για μια μόνιμη αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, μια «Arctic Sentry» («Αρκτική Φρουρά»), κατά τα πρότυπα των επιχειρήσεων «Baltic Sentry» («Βαλτική Φρουρά») και «Eastern Sentry» («Ανατολική Φρουρά») του ΝΑΤΟ, οι οποίες συνδυάζουν δυνάμεις από διαφορετικές χώρες με drones, αισθητήρες και άλλη τεχνολογία, πλοία και αεροσκάφη για την παρακολούθηση της ξηράς και της θάλασσας.

Ενόψει της σημερινής συνάντησης Γροιλανδίας - Δανίας με τις ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ότι «όλα τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν κοινό συμφέρον στην άμυνα της Γροιλανδίας» και πως «ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γροιλανδία θα συνεργαστεί με τη Δανία για να διασφαλίσει ότι ο διάλογος και η περαιτέρω ανάπτυξη της άμυνας της Γροιλανδίας θα πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ».

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Μετά από συνάντηση με τον Ρούμπιο προχθές το βράδυ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ δήλωσε αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να καταλήξει σε «συμβιβασμό» με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία. Στην ατζέντα βρίσκονταν και άλλες ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, όπως σε Ουκρανία, Ιράν και Λατινική Αμερική, ενώ επαφές με εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων είχε στην Ουάσιγκτον ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Πριν από την Ουάσιγκτον μάλιστα ο Βάντεφουλ έκανε στάση στην Ισλανδία, για επαφές και εκεί αναφορικά με τη Γροιλανδία και τον Αρκτικό Κύκλο, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της «ασφάλειας» στον Βόρειο Ατλαντικό πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πάντως, μετά τη συνάντηση με τον Ρούμπιο ο Βάντεφουλ υποβάθμισε τον κίνδυνο αμερικανικής επίθεσης στη Γροιλανδία. «Δεν έχω καμία ένδειξη ότι αυτό εξετάζεται σοβαρά» από την αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε, προσθέτοντας:

«Πιστεύω πως υπάρχει κοινό ενδιαφέρον να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασφαλείας τα οποία τίθενται στην αρκτική περιφέρεια, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Το NATO είναι τώρα στη διαδικασία κατάρτισης πιο στέρεων σχεδίων για το ζήτημα αυτό, που θα συζητηθούν κατόπιν (...) με τους Αμερικανούς εταίρους μας».

Την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η ιμπεριαλιστική «συμμαχία» θα πρέπει να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στην Αρκτική, να αναπτύξει περισσότερο εξοπλισμό και να πραγματοποιήσει περισσότερες και μεγαλύτερες ασκήσεις ώστε να καμφθούν οι αμερικανικές «ανησυχίες» για την «ασφάλεια».

«Να σταλούν άμεσα γερμανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις»

Την άμεση αποστολή γερμανικών και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία εισηγείται η Ενωση Εφέδρων των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου - όπως υποστηρίζει - να αποτραπεί τυχόν κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ βλέπει πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Επομένως, η Ευρώπη πρέπει να δείξει μια πολύ ισχυρότερη παρουσία εκεί», δήλωσε στην «Bild» ο πρόεδρος της Ενωσης, Π. Σένσμπουργκ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει ταυτόχρονα την «ευρωπαϊκή ενότητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο αρκτικό νησί θα πρέπει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να σταθμεύουν δύο ευρωπαϊκές ταξιαρχίες υπό δανέζικη ηγεσία. «Η Γερμανία, η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη, θα μπορούσε π.χ. να αναλάβει την εκπαίδευση στρατιωτών», τόνισε.

Να σημειωθεί πως σε έκθεση της «δεξαμενής σκέψης» «Bruegel» υποστηρίζεται ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει «να προστατεύσουν προληπτικά τη Γροιλανδία από τον αμερικανικό επεκτατισμό», προσθέτοντας ότι «η ΕΕ διαθέτει ικανότητα ταχείας ανάπτυξης και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί».

Σε συνεννόηση με την Κοπεγχάγη και τη Νουούκ, προτείνεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο νησί «ως ένδειξη της δέσμευσης της Ευρώπης στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας». Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, αν και αυτό δεν θα απέτρεπε μια αμερικανική προσάρτηση, θα την καθιστούσε πολύ πιο περίπλοκη, υπό τον κίνδυνο να πληγούν η αξιοπιστία και η διεθνής - και όχι μόνο - εικόνα των ΗΠΑ.