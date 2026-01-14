ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Προτεραιότητα η διμερής συνεργασία σε «άμυνα» και βιομηχανία

Στο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής Μπενγκαλούρου ολοκλήρωσε χτες τις επίσημες διήμερες επαφές του στην Ινδία ο Γερμανός καγκελάριοςο οποίος επέλεξε τη συγκεκριμένη χώρα για το πρώτο του ταξίδι στην Ασία, κάτι που «αντανακλά την υψηλή προτεραιότητα που δίνει η Γερμανία στην Ινδία ως κρίσιμο στρατηγικό εταίρο στον Ινδο-Ειρηνικό», σύμφωνα με τηνπου εκδόθηκε.

Στη Δήλωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «Ασφάλεια και Αμυνα» αποτελούν προτεραιότητες για την επέκταση των διμερών σχέσεων, ενώ εκφράζεται ικανοποίηση ειδικά «για την υπογραφή κοινής δήλωσης προθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη οδικού χάρτη για τη βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της άμυνας, με σκοπό την προώθηση μακροπρόθεσμης συνεργασίας σε επίπεδο βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εταιρικών σχέσεων, της από κοινού ανάπτυξης και της συμπαραγωγής αμυντικών πλατφορμών και εξοπλισμού».

Σε δηλώσεις του ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι «σήμερα ο κόσμος αλλάζει ραγδαία» και ότι «ένα ισχυρό έθνος είναι αυτό που συνδέεται με τον κόσμο με αυτοπεποίθηση, αυτοδυναμία και υπευθυνότητα». Περιέγραψε δε ως «κοινή μας ευθύνη» το «να ενισχύσουμε αξιόπιστες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού για τον κόσμο», υποστηρίζοντας πως «η συνεργασία αξιόπιστων εταίρων, όπως η Ινδία και η Γερμανία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο».

Ο δε Μερτς υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές «μοιραζόμαστε ένα θεμελιώδες συμφέρον για την εμβάθυνση της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης», με δεδομένα «το τεράστιο οικονομικό δυναμικό που βλέπουμε, τις ολοένα στενότερες διασυνδέσεις μας με στόχο το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και την εκπαίδευση» μέσα σε «βαθιές γεωπολιτικές αλλαγές και αναταραχές στον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, με φόντο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 50 δισ. δολάρια για το 2024 (αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 25% του εμπορίου Ινδίας - ΕΕ), οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν και «την ισχυρή υποστήριξή τους στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC)», τονίζοντας «τις δυνατότητες μετασχηματισμού του στην αναμόρφωση και την προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου, της συνδεσιμότητας και της ευημερίας». Μάλιστα προγραμματίζεται και η πρώτη διμερής υπουργικής σύνοδος για την IMEC, με στόχο «συγκεκριμένα μέτρα για τη προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας».

Χτες ο Μερτς επισκέφτηκε και μονάδα του γερμανικού κολοσσού «Bosch» στην περιοχή Αντουγκόντι στη Μπενγκαλούρου, όπου τον υποδέχτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στην περιοχή, Guruprasad Mudlapur, εκτιμώντας ότι «η παρουσία του όχι μόνο επιβεβαιώνει τη διαρκή κληρονομιά της "Bosch", αλλά και αποκαθιστά τη θέση της Ινδίας στον κόσμο ως κόμβου τεχνολογικής καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης».