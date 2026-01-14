ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εκτός από τις ισραηλινές σφαίρες «θερίζει» και το ψύχος

Το κρύο και οι κακουχίες συνεχίζουν να στερούν τη ζωή από βρέφη, παιδιά και ταλαιπωρημένους ανθρώπους που δίνουν τη σκληρή μάχη της επιβίωσης στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων και απειλών του ισραηλινού στρατού.

Χτες τουλάχιστον άλλοι 9 Παλαιστίνιοι (ανάμεσά τους ένα βρέφος 12 μηνών) έχασαν τη ζωή τους από το δριμύ ψύχος και τις καταρρεύσεις ετοιμόρροπων βομβαρδισμένων κτιρίων, που δεν άντεξαν στους θυελλώδεις ανέμους και στις καταιγίδες.

Ο εκπρόσωπος της UNICEF στη Γάζα, Τζέιμς Ελντερ, δήλωσε χτες στο καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera» ότι πολλά παιδιά υποφέρουν από υποθερμία λόγω της βαρυχειμωνιάς μέσα σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα: «Εχουμε πλέον τουλάχιστον έξι παιδιά που πέθαναν από υποθερμία αυτόν τον χειμώνα».

Ο δε Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Αμυνας στη Γάζα, δήλωσε ότι είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και των εμποδίων που συνεχίζουν να επιβάλλουν οι ισραηλινές κατοχικές στην προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Τόνισε κι αυτός ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες πασχίζουν να αντεπεξέλθουν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χωρίς τα απαραίτητα, και ότι η ζωή τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας των ελλείψεων βασικών αγαθών και υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς κατήγγειλε τη διεθνή αναλγησία απέναντι στα δεινά του παλαιστινιακού λαού, τονίζοντας την αποτυχία για παροχή βασικής ανακούφισης στους περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ του παλαιστινιακού πρακτορείου WAFA, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι χτες οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 71.424 και οι τραυματίες 171.324.