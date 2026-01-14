Τερατολογίες

«Βάλτε όλοι τώρα που γυρίζει» είναι η κατάσταση στο Ιράν για τους ιμπεριαλιστές και τον προπαγανδιστικό τους μηχανισμό, που οι ...τερατολογίες τους εστιάζουν τώρα στον αριθμό των νεκρών, ανεβάζοντάς τον μέσα σε λίγες ώρες από τους 500 σε 20.000! Πέρα από το γεγονός ότι ο «θόρυβος» από τις παρεμβολές της προπαγάνδας κάνει ακόμα πιο δύσκολο να διαπιστωθεί η πραγματικότητα με τις κινητοποιήσεις στο Ιράν, το σίγουρο είναι ότι στήνουν σκηνικό δικαιολόγησης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης που προανήγγειλε δημόσια η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας, με τον Τραμπ να μιλάει κυνικά για «βοήθεια που έρχεται». Οι ιμπεριαλιστές δεν νοιάζονται για τον ιρανικό λαό - που είναι ο μόνος αρμόδιος να διαμορφώσει προς όφελός του το μέλλον της χώρας του - αλλά για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Ο λαός του Ιράν και όλοι οι λαοί της περιοχής θα πληρώσουν βαρύ τίμημα από τη βρώμικη ιμπεριαλιστική επέμβαση. Η καταδίκη της είναι πρώτη προτεραιότητα, όπως και η αλληλεγγύη στον ιρανικό και στους άλλους λαούς.