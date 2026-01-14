ΣΥΡΙΑ

Αποχώρηση και από άλλη περιοχή του Χαλεπίου ζητά ο στρατός

Να αποσυρθούν από περιοχή που ελέγχουν μεταξύ του ανατολικού Χαλεπίου και του ποταμού Ευφράτη ζήτησαν χτες οι συριακές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του τζιχαντιστή «Προέδρου» της Συρίας Αχμεντ Αλ Σαράα από τη διοίκηση των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF), λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση εκατοντάδων Κούρδων ενόπλων της οργάνωσης από συνοικίες της πόλης του Χαλεπίου εν μέσω αιματηρών συγκρούσεων.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο συριακός στρατός - που σε αυτό το θέμα ταυτίζεται με τη γεωπολιτική ατζέντα της Τουρκίας - απαιτεί «όλες οι ένοπλες δυνάμεις να αποσυρθούν ανατολικά του Ευφράτη».

Τη Δευτέρα οι συριακές αρχές κατηγόρησαν τις SDF ότι έστειλαν ενισχύσεις στην Ντέιρ Χάφερ, περιοχή υπό τον έλεγχο των δεύτερων, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου, αλλά στελέχη των Κούρδων το διέψευσαν.