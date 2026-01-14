ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Μελετά την επανεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων με τις ΗΠΑ

Στη συγκρότηση διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας που θα διερευνήσει τους άξονες συντονισμού με τις ΗΠΑ για τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου για ειρηνική χρήση προχωρά η Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο την ευρύτερη συζήτηση για τους όρους αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στη Χερσόνησο και γενικά στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού.

Αν και προς το παρόν η συζήτηση εστιάζει στη «χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς», οι διεργασίες είναι ενδεικτικές αφενός των προεκτάσεων της συνεργασίας ΗΠΑ - Νότιας Κορέας, αφετέρου των διαστάσεων που αποκτά η «επιστροφή» της πυρηνικής ενέργειας στη Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο όλεθρος σε Ναγκασάκι και Χιροσίμα το 1945 περιέπλεξε σημαντικά τις σχετικές απόπειρες των ιμπεριαλιστικών επιτελείων.

Σημειωτέον, ο σοσιαλδημοκράτης νυν Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, είχε δηλώσει από τον Δεκέμβρη - με φόντο και τα σύνθετα παζάρια μεταξύ Σεούλ και Ουάσιγκτον για την εμπορική και οικονομική τους συνεργασία - ότι ο Τραμπ «πρότεινε στη (σ.σ. Νότια) Κορέα να παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο στην εγχώρια αγορά και να συνάψει μια "εταιρική σχέση 50-50" για το θέμα».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Πιονγιάνγκ ύψωσε ξανά τους τόνους κατά της Σεούλ, καταγγέλλοντας εισβολή νοτιοκορεατικών drones στον εναέριο χώρο της. Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, πάντως, μετέδωσε πως η κυβέρνηση εκτιμά τη δημόσια ανακοίνωση της Σεούλ ότι δεν έχει πρόθεση να προκαλέσει ένταση με την Πιονγιάνγκ, προειδοποιώντας παράλληλα πως τυχόν προκλήσεις θα έχουν συνέπειες. Σύμφωνα με τη βορειοκορεατική πλευρά, νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Γενάρη, παραβιάζοντας την κυριαρχία της και διανύοντας απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί. Το πρακτορείο μετέδωσε ακόμα ότι το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης, για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας.