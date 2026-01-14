Τετάρτη 14 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Μελετά την επανεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων με τις ΗΠΑ

Στη συγκρότηση διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας που θα διερευνήσει τους άξονες συντονισμού με τις ΗΠΑ για τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανεπεξεργασία πυρηνικού καυσίμου για ειρηνική χρήση προχωρά η Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο την ευρύτερη συζήτηση για τους όρους αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στη Χερσόνησο και γενικά στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού.

Αν και προς το παρόν η συζήτηση εστιάζει στη «χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς», οι διεργασίες είναι ενδεικτικές αφενός των προεκτάσεων της συνεργασίας ΗΠΑ - Νότιας Κορέας, αφετέρου των διαστάσεων που αποκτά η «επιστροφή» της πυρηνικής ενέργειας στη Χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή, όπου ο όλεθρος σε Ναγκασάκι και Χιροσίμα το 1945 περιέπλεξε σημαντικά τις σχετικές απόπειρες των ιμπεριαλιστικών επιτελείων.

Σημειωτέον, ο σοσιαλδημοκράτης νυν Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, είχε δηλώσει από τον Δεκέμβρη - με φόντο και τα σύνθετα παζάρια μεταξύ Σεούλ και Ουάσιγκτον για την εμπορική και οικονομική τους συνεργασία - ότι ο Τραμπ «πρότεινε στη (σ.σ. Νότια) Κορέα να παράγει εμπλουτισμένο ουράνιο στην εγχώρια αγορά και να συνάψει μια "εταιρική σχέση 50-50" για το θέμα».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Πιονγιάνγκ ύψωσε ξανά τους τόνους κατά της Σεούλ, καταγγέλλοντας εισβολή νοτιοκορεατικών drones στον εναέριο χώρο της. Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, πάντως, μετέδωσε πως η κυβέρνηση εκτιμά τη δημόσια ανακοίνωση της Σεούλ ότι δεν έχει πρόθεση να προκαλέσει ένταση με την Πιονγιάνγκ, προειδοποιώντας παράλληλα πως τυχόν προκλήσεις θα έχουν συνέπειες. Σύμφωνα με τη βορειοκορεατική πλευρά, νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Γενάρη, παραβιάζοντας την κυριαρχία της και διανύοντας απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί. Το πρακτορείο μετέδωσε ακόμα ότι το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης, για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων της Βόρειας Κορέας.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οι ΗΠΑ εντείνουν επαφές για την «περιφερειακή ασφάλεια» των συμφερόντων τους
 Νέες απειλές από Τραμπ και προετοιμασίες για επίθεση
Προτεραιότητα η διμερής συνεργασία σε «άμυνα» και βιομηχανία
Ανάπτυξη ευρωπαϊκών και ΝΑΤΟικών στρατευμάτων προωθεί η ευρωπαϊκή πλευρά
 Νέες συμφωνίες με μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας
Εκτός από τις ισραηλινές σφαίρες «θερίζει» και το ψύχος
 Ορίστηκε ποινικός ανακριτής μετά από διάφορες παραιτήσεις
 Ξεπέρασε τους 4 χιλιάδες συνδρομητές
 Ακύρωσε τις αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες με τα ΗΑΕ
 Τερατολογίες
 Αποχώρηση και από άλλη περιοχή του Χαλεπίου ζητά ο στρατός
 Μελόνι: Η ΕΕ να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία
 Μελετά ενίσχυση της «αμυντικής συνεργασίας» με Πακιστάν - Σ. Αραβία
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ