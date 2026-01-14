Τετάρτη 14 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΡΩΣΟΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ TELEGRAM
Ξεπέρασε τους 4 χιλιάδες συνδρομητές

Με λειτουργία μόλις λίγων μηνών το κανάλι του ΚΚΕ στη ρωσική γλώσσα, που σε καθημερινή βάση δημοσιεύει στο Telegram σύντομες ειδήσεις από το εργατικό - λαϊκό κίνημα της Ελλάδας, τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ, ξεπέρασε αυτές τις μέρες τους 4 χιλιάδες συνδρομητές.

Στο κανάλι, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://t.me/internRU_KKE, έχουν γίνει συνδρομητές άνθρωποι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις άλλες χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, καθώς και κάποιοι από χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κ.λπ.) που γνωρίζουν Ρωσικά και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ για τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Συνδρομητές γίνονται και Ελληνες που γνωρίζουν ή μαθαίνουν Ρωσικά.

Το ρωσόφωνο κανάλι του ΚΚΕ στο Telegram μαζί με τη ρωσόφωνη ιστοσελίδα του ΚΚΕ - https://inter.kke.gr/ru/ - είναι και μια έμπρακτη απάντηση στην πολιτική της ιμπεριαλιστικής ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων των χωρών του ΝΑΤΟ, που εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου με τη Ρωσία προσπαθούν να στοχοποιήσουν ολόκληρο τον ρωσικό λαό και τη ρωσική γλώσσα, απαγορεύοντας ακόμα και δραστηριότητες με πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Ρωσία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οι ΗΠΑ εντείνουν επαφές για την «περιφερειακή ασφάλεια» των συμφερόντων τους
 Νέες απειλές από Τραμπ και προετοιμασίες για επίθεση
Προτεραιότητα η διμερής συνεργασία σε «άμυνα» και βιομηχανία
Ανάπτυξη ευρωπαϊκών και ΝΑΤΟικών στρατευμάτων προωθεί η ευρωπαϊκή πλευρά
 Νέες συμφωνίες με μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας
Εκτός από τις ισραηλινές σφαίρες «θερίζει» και το ψύχος
 Ορίστηκε ποινικός ανακριτής μετά από διάφορες παραιτήσεις
 Ακύρωσε τις αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες με τα ΗΑΕ
 Τερατολογίες
 Αποχώρηση και από άλλη περιοχή του Χαλεπίου ζητά ο στρατός
 Μελετά την επανεπεξεργασία πυρηνικών καυσίμων με τις ΗΠΑ
 Μελόνι: Η ΕΕ να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία
 Μελετά ενίσχυση της «αμυντικής συνεργασίας» με Πακιστάν - Σ. Αραβία
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ