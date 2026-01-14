ΡΩΣΟΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟ TELEGRAM

Ξεπέρασε τους 4 χιλιάδες συνδρομητές

Με λειτουργία μόλις λίγων μηνών το κανάλι του ΚΚΕ στη ρωσική γλώσσα, που σε καθημερινή βάση δημοσιεύει στο Telegram σύντομες ειδήσεις από το εργατικό - λαϊκό κίνημα της Ελλάδας, τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ, ξεπέρασε αυτές τις μέρες τους 4 χιλιάδες συνδρομητές.

Στο κανάλι, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://t.me/internRU_KKE, έχουν γίνει συνδρομητές άνθρωποι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις άλλες χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, καθώς και κάποιοι από χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κ.λπ.) που γνωρίζουν Ρωσικά και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ για τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Συνδρομητές γίνονται και Ελληνες που γνωρίζουν ή μαθαίνουν Ρωσικά.

Το ρωσόφωνο κανάλι του ΚΚΕ στο Telegram μαζί με τη ρωσόφωνη ιστοσελίδα του ΚΚΕ - https://inter.kke.gr/ru/ - είναι και μια έμπρακτη απάντηση στην πολιτική της ιμπεριαλιστικής ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων των χωρών του ΝΑΤΟ, που εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου με τη Ρωσία προσπαθούν να στοχοποιήσουν ολόκληρο τον ρωσικό λαό και τη ρωσική γλώσσα, απαγορεύοντας ακόμα και δραστηριότητες με πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Ρωσία.