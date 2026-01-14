ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μελόνι: Η ΕΕ να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι κάλεσε την ΕΕ να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για να συνομιλήσει με τη Ρωσία, καθώς εντείνονται τα παζάρια για μια προσωρινή και αβέβαιη «διευθέτηση» της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και η ΕΕ επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της σε αυτά.

Ο Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζ. Φατσολάρι, δήλωσε ότι η Ιταλία προτείνει τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας και πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ Μ. Ντράγκι ως «το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Ουκρανία».

Η Μελόνι δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν, ο οποίος τον Δεκέμβρη ζήτησε επανέναρξη του διαλόγου με τη Ρωσία, με τη Μόσχα να απαντά ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν «εξέφρασε την ετοιμότητά του να ξεκινήσει διάλογο».

«Ηρθε η στιγμή και για την ΕΕ να μιλήσει με τη Ρωσία», αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει «με μια ενιαία φωνή, όχι σκόρπια», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τους στόχους του νέου έτους.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια συντονισμένη προσέγγιση, αλλιώς «κινδυνεύει να κάνει χάρη στον Πούτιν», είπε η Μελόνι, «και γι' αυτό ήμουν πάντα υπέρ του διορισμού ενός Ευρωπαίου ειδικού απεσταλμένου για το ουκρανικό ζήτημα».

Επανέλαβε ότι η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως η Γαλλία και η Βρετανία, για να εγγυηθεί μια πιθανή «ειρηνευτική» συμφωνία, επειδή «δεν είναι απαραίτητο» αν η Ουκρανία υπογράψει με «Δυτικούς συμμάχους» συμφωνίες «συλλογικής άμυνας», παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Η επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου της ΕΕ με τη Ρωσία είναι δυνατή μόνο με ομόφωνη απόφαση της ΕΕ, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Λιθουανίας στην ΕΕ, αναφερόμενος στις δηλώσεις Μελόνι.

Στο μεταξύ, ηγέτες χωρών του G7 σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε μια νέα συνάντηση μεταξύ των Προέδρων των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, και της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός, μετέδωσαν οι «Financial Times».

ΟΗΕ: Συζήτηση για τη χρήση του ρωσικού πυραύλου «Oreshnik»

Η ρωσική επίθεση στην ουκρανική πόλη Λβιβ, στη διάρκεια της οποίας οι δυνάμεις της Μόσχας εκτόξευσαν τον νέου τύπου υπερηχητικό πύραυλο «Oreshnik», ικανό να φέρει πυρηνική γόμωση, βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα.

Η χρήση του «Oreshnik» ήρθε ως απάντηση στη φερόμενη απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone στα τέλη Δεκέμβρη σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου Προέδρου.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία καταδίκασαν τη Ρωσία για τη ρίψη του «Oreshnik» κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση του πολέμου».